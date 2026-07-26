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تولد در تاریخ‌های رُند؛ بهایی که نوزاد با سلامت خود می‌پردازد

تولد در تاریخ‌های رُند؛ بهایی که نوزاد با سلامت خود می‌پردازد
کد خبر : 1818588
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دکترای تخصصی بهداشت باروری و عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد، با هشدار نسبت به افزایش تمایل برخی خانواده‌ها به تولد نوزاد در تاریخ‌های رند، گفت: انجام سزارین صرفاً برای رسیدن به یک تاریخ خاص، هیچ توجیه علمی ندارد و می‌تواند سلامت مادر و نوزاد را با خطرات جدی مواجه کند.

به گزارش ایلنا از وبدا، مهشید بکایی با بیان اینکه تمایل به تولد نوزاد در تاریخ های رند معمولاً ریشه در باورهای نادرست، سواد سلامت پایین و گاهی مسائل فرهنگی و اجتماعی دارد، افزود: سزارین تنها زمانی باید انجام شود که اندیکاسیون(ضرورت) پزشکی وجود داشته باشد و انجام جراحی صرفاً برای انتخاب یک تاریخ خاص، برخلاف اصول علمی و اخلاق حرفه‌ای پزشکی است.

وی مهمترین پیامد زایمان زودتر از موعد را نارسی نوزاد دانست و افزود: آخرین مراحل تکامل ریه‌ها، مغز و سایر اندام‌های حیاتی در هفته‌های پایانی بارداری انجام می‌شود و حتی چند روز اختلاف در زمان تولد می‌تواند بر توانایی تنفس، شیر خوردن و رشد طبیعی نوزاد تأثیر بگذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: نوزادانی که پیش از موعد مناسب متولد می‌شوند، بیشتر در معرض مشکلات تنفسی، افت قند خون، اختلال در تنظیم دمای بدن، زردی شدید و نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) قرار دارند. همچنین احتمال بروز برخی مشکلات تکاملی، یادگیری و رفتاری در سال‌های بعد نیز در این کودکان افزایش می‌یابد.

وی درباره عوارض این اقدام برای مادر گفت: سزارین زودهنگام می‌تواند خطر خونریزی، عفونت، چسبندگی‌های شکمی، طولانی شدن روند بهبودی و همچنین عوارض بارداری‌های بعدی از جمله مشکلات جفتی و پارگی رحم را افزایش دهد.

بکایی با تأکید بر مسئولیت پزشکان در این زمینه اظهار داشت: پزشکان باید با آگاه‌سازی خانواده‌ها و پایبندی به اصول علمی، از انجام سزارین‌های غیرضروری برای رسیدن به تاریخ‌های رند خودداری کنند؛ زیرا حفظ سلامت مادر و نوزاد بر هر خواسته غیرپزشکی اولویت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین زمان تولد نوزاد، زمانی است که بدن مادر و جنین به‌طور طبیعی برای آن آماده باشند. تاریخ‌های رند تنها چند عدد در تقویم هستند، اما سلامت کودک سرمایه‌ای ارزشمند است که آثار آن تا پایان عمر باقی می‌ماند.

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