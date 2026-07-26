وی مهمترین پیامد زایمان زودتر از موعد را نارسی نوزاد دانست و افزود: آخرین مراحل تکامل ریه‌ها، مغز و سایر اندام‌های حیاتی در هفته‌های پایانی بارداری انجام می‌شود و حتی چند روز اختلاف در زمان تولد می‌تواند بر توانایی تنفس، شیر خوردن و رشد طبیعی نوزاد تأثیر بگذارد.

عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی یزد ادامه داد: نوزادانی که پیش از موعد مناسب متولد می‌شوند، بیشتر در معرض مشکلات تنفسی، افت قند خون، اختلال در تنظیم دمای بدن، زردی شدید و نیاز به بستری در بخش مراقبت‌های ویژه نوزادان (NICU) قرار دارند. همچنین احتمال بروز برخی مشکلات تکاملی، یادگیری و رفتاری در سال‌های بعد نیز در این کودکان افزایش می‌یابد.

وی درباره عوارض این اقدام برای مادر گفت: سزارین زودهنگام می‌تواند خطر خونریزی، عفونت، چسبندگی‌های شکمی، طولانی شدن روند بهبودی و همچنین عوارض بارداری‌های بعدی از جمله مشکلات جفتی و پارگی رحم را افزایش دهد.

بکایی با تأکید بر مسئولیت پزشکان در این زمینه اظهار داشت: پزشکان باید با آگاه‌سازی خانواده‌ها و پایبندی به اصول علمی، از انجام سزارین‌های غیرضروری برای رسیدن به تاریخ‌های رند خودداری کنند؛ زیرا حفظ سلامت مادر و نوزاد بر هر خواسته غیرپزشکی اولویت دارد.

وی در پایان خاطرنشان کرد: بهترین زمان تولد نوزاد، زمانی است که بدن مادر و جنین به‌طور طبیعی برای آن آماده باشند. تاریخ‌های رند تنها چند عدد در تقویم هستند، اما سلامت کودک سرمایه‌ای ارزشمند است که آثار آن تا پایان عمر باقی می‌ماند.