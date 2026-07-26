توسط پلیس امنیت عمومی صورت گرفت:
دستگیری شبکه جاسوسی مرتبط با رسانههای معاند + فیلم
کد خبر : 1818567
پلیس امنیت عمومی فراجا از دستگیری ۳ نفر از افراد جاسوس مرتبط با شبکههای رسانهای معاند خبر داد.
به گزارش ایلنا، پلیس امنیت عمومی فراجا با اشراف اطلاعاتی و انجام اقدامات ویژه عملیاتی، ضربات سختی به سازمانِ جرمِ جاسوسان و عناصر وطنفروش وارد کرد و موفق شد تعداد ۳ نفر از افراد جاسوس که به عنوان مزدور عملیاتی دشمن در قبال دریافت وجه اقدام به تصویربرداری از محل های مورد اصابت موشکهای آمریکایی _ صهیونیستی و اماکن ممنوعه و ارسال آن به رسانههای معاند میکردند، شناسایی و دستگیر کند.