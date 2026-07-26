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هشدار ایمنی به بیمارستان ضیاییان

هشدار ایمنی به بیمارستان ضیاییان
کد خبر : 1818529
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رئیس شورای اسلامی شهر تهران با بیان اینکه هشدارهایی به بیمارستان ضیاییان داده شده است، گفت: بیمارستان رسول اکرم به سمت ایمن‌سازی رفته و امیدواریم دیگر بیمارستان‌ها نیز نسبت به ایمن‌سازی اقدام کنند.

به گزارش ایلنا، مهدی چمران در حاشیه چهارصد و بیستمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران در جمع خبرنگاران با بیان اینکه امروز گزارش خزانه‌دار شورا از حساب درآمد و هزینه شهرداری تهران تا پایان سال ۱۴۰۴ و فروردین و اردیبهشت ماه امسال ارائه خواهد شد، اظهار کرد: مابقی مواد لایحه حمایت از مردم در جنگ آمریکایی-صهیونیستی نیز امروز بررسی می‌شود. لایحه احداث پناهگاه‌ها نیز در دستور قرار دارد.

وی با بیان اینکه نگاه به لایحه حمایت از مردم، نظامی نیست، گفت: نظر ما این نبود که در فضاهایی که مردم استقرار دارند، نیروهای نظامی نیز مستقر شوند؛ چراکه ممکن است مورد حمله قرار بگیرند و مردم آسیب ببینند. البته نیروی انتظامی نیز باید نقاط امنی را پیش‌بینی کنند.

چمران در خصوص آسفالت معابر پایتخت و پاسخ به پرسش یکی از خبرنگاران مبنی بر آسیب دیدن جلوبندی خودروها به دلیل کیفیت آسفالت، یادآور شد: بنده این موضوع را قبول ندارم؛ به هرشکل ممکن است به دلیل بودجه جنگ در صورت ادامه آن، بسیاری از موارد همچون جدول‌سازی، رنگ‌آمیزی و حتی آسفالت را از بودجه حذف کنیم. باید ضرورت‌ها در این زمینه تشخیص داده شود.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران گفت: مسئولان صحبتی در مورد مذاکره ندارند.‌ترامپ زمانی که قیمت انرژی بالا می‌رود صحبت از مذاکره می‌کند و با کاهش قیمت‌ها جنگ را آغاز می‌کند. آنها خواب و خیال‌های خود را می‌گویند. 

وی ادامه داد: بنده خبری از افزایش قیمت بنزین ندارم. ما نظر خود را در این زمینه به دولت اعلام خواهیم کرد.

چمران در مورد ظرفیت بهشت زهرا (س) خاطرنشان کرد: سازمان آرامستان‌ها به زودی لایحه‌ای به شورا ارائه می‌دهد و بنده هم پیشنهادی داشتم که امیدوارم به نتیجه برسد.

وی با بیان اینکه هشدارهایی به بیمارستان ضیاییان داده شده است، گفت: بیمارستان رسول اکرم به سمت ایمن‌سازی رفته و امیدواریم دیگر بیمارستان‌ها نیز نسبت به ایمن‌سازی اقدام کنند.

به گزارش شهر، چمران در صحن شورا نیز گفت: تاکنون ۷۰۰ هزار نفر از زائران اربعین از مرزهای کشور عبور کرده اند و قطعا از یک میلیون نفر فراتر خواهد رفت.

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