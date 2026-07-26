به گزارش ایلنا، قدرت‌الله محمدی، مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران با تاکید بر برنامه‌ریزی برای بهره‌برداری از چند ایستگاه جدید آتش‌نشانی در پایتخت تا پایان سال اظهار کرد: با افتتاح این ایستگاه‌ها، بخشی از نقاط کور امدادرسانی شهر تهران پوشش داده خواهد شد و زمان رسیدن نیروهای عملیاتی به حوادث شهری کاهش می‌یابد.

وی با اشاره به توسعه زیرساخت‌های ایمنی در پایتخت بیان کرد: احداث و راه‌اندازی ایستگاه‌های جدید آتش‌نشانی در دستور کار قرار دارد و پیش‌بینی می‌کنیم تا پایان سال حدود ۴ تا ۵ ایستگاه جدید وارد چرخه عملیاتی سازمان آتش‌نشانی شود.

مدیرعامل سازمان آتش‌نشانی و خدمات ایمنی شهرداری تهران افزود: این ایستگاه‌ها در نقاط حساسی که پیش‌تر به عنوان نقاط کم‌برخوردار از نظر پوشش امدادرسانی یا نقاط کور عملیاتی شناخته می‌شدند، جانمایی شده‌اند؛ مناطقی که به دلیل شرایط ترافیکی و فاصله زمانی دسترسی، نیازمند تقویت پوشش امدادی بودند.

محمدی با اشاره به محل احداث برخی از این ایستگاه‌ها گفت: از جمله این مناطق می‌توان به محدوده نوبنیاد، بلوار هجرت، منطقه ۲۲ با توجه به وجود ساختمان‌های بلندمرتبه و همچنین محدوده سه‌راه افسریه اشاره کرد. این ایستگاه‌ها پس از ورود به مدار بهره‌برداری، نقش مهمی در افزایش ضریب ایمنی شهر و تسریع در امدادرسانی به حوادث خواهند داشت.

وی ادامه داد: با اضافه شدن این ایستگاه‌ها، تعداد ایستگاه‌های فعال آتش‌نشانی تهران به حدود ۱۴۱ ایستگاه خواهد رسید.

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