به گزارش ایلنا، طی سه روز آینده در برخی مناطق واقع در نیمه جنوبی و شرقی فارس، جنوب و ارتفاعات کرمان، ارتفاعات استان‌های هرمزگان و جنوب سیستان و بلوچستان در ساعات بعد از ظهر و اوایل شب، رگبار و رعد و برق، وزش باد شدید موقت و گاهی گردوخاک پیش بینی می‌شود.

همچنین از بعد از ظهر دوشنبه و طی روز سه شنبه در برخی نقاط گیلان و غرب مازندران افزایش ابر، بارش باران و وزش باد رخ می‌دهد.

امروز در جنوب غرب و نوار شرقی و از دوشنبه تا پنجشنبه در شرق، شمال شرق و برخی مناطق جنوب شرق، مرکز، جنوب و استان‌های های واقع در دامنه‌های جنوبی البرز در بعضی از ساعت‌ها وزش باد، خیزش گردوخاک و کاهش کیفیت هوا هوا پیش‌بینی می‌شود.

سه شنبه در بیشتر مناطق نیمه شمالی کشور کاهش نسبی دما رخ می‌دهد.

طی سه روز آینده دریای عمان، دوشنبه و سه شنبه دریای خزر و شمال خلیج فارس مواج است.

امروز آسمان تهران صاف از بعدازظهر افزایش باد است. حداکثر دمای امروز پایتخت به ۴۰ و حداقل دمای آن به ۲۹ درجه سانتی‌گراد بالای صفر خواهد رسید.