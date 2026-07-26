در گفتوگو با ایلنا مطرح شد؛
افزایش سهبرابری هزینه بستهبندی دارو/ اختلال در صنایع پتروشیمی و آلومینیوم، زنجیره تامین دارو را تحت تأثیر قرار داده است
سخنگوی انجمن داروسازان ایران با اشاره به افزایش هزینههای بستهبندی دارو گفت: هدف قرار گرفتن زیرساختهای پتروشیمی و آلومینیوم، تأمین برخی مواد بستهبندی را با مشکل روبهرو کرده و در کنار افزایش هزینهها، بر قیمت نهایی دارو نیز اثر گذاشته است.
«هادی احمدی» سخنگوی انجمن داروسازان ایران، در گفتوگو با خبرنگار ایلنا درباره تأثیر آسیب به زیرساختهای صنعتی کشور بر بازار دارو گفت: از زمانی که دشمن صهیونیستی-آمریکایی زیرساختهای کشور را هدف قرار داد، یکی از بخشهایی که آسیب دید، کارخانههای پتروشیمی و مراکز تولید آلومینیوم بود؛ در حالی که بخش قابل توجهی از مواد مورد نیاز بستهبندی دارو، از محصولات پتروشیمی و صنایع آلومینیوم تأمین میشود.
وی ادامه داد: با آسیب دیدن این کارخانهها، طبیعتا در تأمین برخی مواد شیمیایی و آلومینیومی مورد استفاده در بستهبندی دارو دچار مشکل شدیم و همین مسئله هم به کمبود این اقلام انجامید و هم هزینهها را به شکل محسوسی افزایش داد.
احمدی با اشاره به رشد شدید قیمت مواد بستهبندی افزود: حتی برخی از مسئولان این حوزه اعلام کردند که قیمت مواد بستهبندی بیش از سه برابر شده است. مجموعه این عوامل در نهایت بر قیمت تمامشده دارو اثر میگذارد، چراکه هزینههای جانبی، مواد اولیه و بستهبندی، از مؤلفههای اصلی قیمتگذاری دارو محسوب میشوند.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران درباره تدابیر در نظر گرفته شده برای مدیریت این وضعیت، اظهار کرد: در زمینه ذخایر استراتژیک دارو، تجربه خوبی وجود داشت و هم داروخانههای سراسر کشور و هم سازمان غذا و دارو، این بخش را بهخوبی مدیریت کردند؛ بهطوری که در اصل دارو با مشکل جدی مواجه نشدیم.
وی تصریح کرد: اما پیشبینی نمیشد که زیرساختهایی مانند کارخانههای آلومینیومسازی و پتروشیمی نیز هدف قرار بگیرند؛ بنابراین برای تأمین مواد بستهبندی دارو با مشکلاتی روبهرو شدیم. البته روند بازسازی با سرعت در حال انجام است، هرچند برخی کارخانهها به دلیل حجم آسیب، نیازمند زمان بیشتری هستند.
احمدی خاطرنشان کرد: این وقفه ممکن است در کوتاهمدت موجب کمبود برخی مواد بستهبندی شود، هرچند احتمال دارد بخشی از نیاز بهصورت فوری از مسیرهای دیگر تأمین شود.
سخنگوی انجمن داروسازان ایران در ادامه با انتقاد از برخی رویهها در شبکه توزیع دارو افزود: موضوع مهم دیگری که این روزها باید مورد توجه قرار گیرد، اصلاح نظام توزیع دارو در کشور است. مسائلی مانند «سبدفروشی» و برخی شیوههای فروش نقدی، از جمله مواردی هستند که باید اصلاح شوند. سبدفروشی در نظام صنفی تخلف محسوب میشود و لازم است برخورد جدی با آن صورت گیرد.
وی ادامه داد: سبدفروشی مانع رقابت سالم میشود و داروخانهها را ناچار میکند در کنار اقلام مورد نیاز خود، کالاهایی را نیز دریافت کنند که ضرورتی برای آنها ندارند. این روند باعث بلوکه شدن سرمایه داروخانهها میشود و در نهایت، آسیب آن به مردم میرسد.
احمدی تأکید کرد: در برخی موارد، این وضعیت حتی توان خرید داروی اصلی را نیز از داروخانهها میگیرد و دسترسی مردم به دارو را تحت تأثیر قرار میدهد. امیدواریم سازمان غذا و دارو بهعنوان رگولاتور این حوزه، بهصورت جدی وارد عمل شود و بساط سبدفروشی برخی شرکتها را جمع کند.