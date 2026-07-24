۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این شرح است:

«از ۶ تیر تا ساعت ۱۱ صبح ۲ مرداد، در پی حملات هوایی آمریکا، ۶۶۶ نفر مصدوم شدند؛ ۶۱۳ نفر پس از درمان ترخیص، ۳۲ نفر بستری و ۲۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند.

همچنین ۵۹ نفر به شهادت رسیدند؛ ۶ شهید خانم و ۳ شهید زیر ۱۸ سال.

در این مدت ۵۲ عمل جراحی برای مصدومان انجام شد.»

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