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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی اعلام کرد؛

۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد

۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد
کد خبر : 1817918
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رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با انتشار پیامی در حساب کاربری خود در شبکه اجتماعی ایکس، از بجای ماندن ۶۶۶ مصدوم و ۵۹ شهید در پی حملات هوایی آمریکا از ۶ تیر تا ۲ مرداد، خبر داد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، متن پیام حسین کرمانپور، رئیس مرکز روابط عمومی و اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به این شرح است: 

«از ۶ تیر تا ساعت ۱۱ صبح ۲ مرداد، در پی حملات هوایی آمریکا، ۶۶۶ نفر مصدوم شدند؛ ۶۱۳ نفر پس از درمان ترخیص، ۳۲ نفر بستری و ۲۱ نفر به‌صورت سرپایی درمان شدند. 

همچنین ۵۹ نفر به شهادت رسیدند؛ ۶ شهید خانم و ۳ شهید زیر ۱۸ سال. 

در این مدت ۵۲ عمل جراحی برای مصدومان انجام شد.»

انتهای پیام/
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