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رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در بازدید از مدرسه شجره طیبه میناب:

شهدای مدرسه شجره طیبه میناب الگوها و چهره ماندگار تاریخ ایران هستند

شهدای مدرسه شجره طیبه میناب الگوها و چهره ماندگار تاریخ ایران هستند
کد خبر : 1817891
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معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سید احمد موسوی، معاون رئیس‌جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران در ادامه برنامه‌های سفر به شهرستان میناب، از مدرسه شجره طیبه میناب بازدید کرد.

در این بازدید، رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با تأکید بر نقش مدارس در تربیت نسل آینده، اظهار داشت: ترویج فرهنگ ایثار، شهادت، مسئولیت‌پذیری و هویت ملی در محیط‌های آموزشی، زمینه‌ساز پرورش نسلی آگاه و متعهد است.

معاون رئیس‌جمهور بیان داشت: شهدای مدرسه شجره طیبه میناب الگوها و چهره‌های ماندگار تاریخ ایران هستند که باید به نسل نوجوان و جوان و آیندگان معرفی شوند.

لازم به ذکر است عباسپور معاون بهداشت و درمان، اولاد قباد معاون تعاون و امور اجتماعی، محمد عامریان مشاور رئیس بنیاد، سیده معصومه غفوری مدیر کل روابط عمومی و اطلاع رسانی بنیاد، ناوکی مدیر کل بنیاد شهید استان و سایر مسئولان استانی نیز در این برنامه حضور داشتند.

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