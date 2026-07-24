به گزارش ایلنا، علیرضا برازی از طراحی سامانه ملی رصد و پایش سازمان‌های مردم‌نهاد خبر داد و گفت: این سامانه امکان مدیریت فعالیت‌ها بر پایه داده، شفافیت و ارزیابی مستمر را فراهم می‌کند و کمک خواهد کرد تصمیم‌گیری‌ها مبتنی بر شواهد انجام شود و منابع به سمت برنامه‌هایی هدایت شوند که بیشترین اثربخشی اجتماعی را دارند.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر همچنین از اجرای طرح نیازسنجی آموزشی سمن‌ها خبر داد و اظهار کرد: این طرح با هدف تدوین برنامه پنج‌ساله ارتقای توانمندی تخصصی و مدیریتی سازمان‌های مردم‌نهاد در سراسر کشور در حال اجراست و نیازهای آموزشی آن‌ها را در سه سطح دانش، نگرش و رفتار مورد بررسی قرار می‌دهد.

وی با اشاره به نقش خیرین در حوزه مبارزه با مواد مخدر گفت: مجمع ملی خیرین یاریگران زندگی و مجامع متناظر استانی آن از سال ۱۴۰۲ شکل گرفته‌اند و امروز به یکی از ظرفیت‌های مهم مشارکت اجتماعی در کشور تبدیل شده‌اند.

مدیرکل توسعه مشارکت‌های مردمی ستاد مبارزه با مواد مخدر با قدردانی از تلاش‌های انجام‌شده برای شکل‌گیری این مجموعه افزود: همکاران ما در سال‌های گذشته برای راه‌اندازی مجمع خیرین یاریگران زندگی زحمات فراوانی کشیده‌اند و اقدامات ارزشمندی را به ثمر رسانده‌اند. به تعبیر من، این مجمع همانند نوزادی بود که برای نخستین بار متولد شد، با تلاش و پیگیری مستمر رشد کرد و امروز به مرحله‌ای رسیده است که می‌تواند نقش مؤثری در حمایت‌های اجتماعی و مردمی ایفا کند. ما نیز خود را ادامه‌دهنده مسیر و تلاش‌های انجام‌شده می‌دانیم و وظیفه داریم این سرمایه ارزشمند اجتماعی را حفظ، تقویت و توسعه دهیم.

وی ادامه داد: برای شکل‌گیری این مجمع خون دل‌های فراوانی خورده شده و افراد بسیاری برای ایجاد این ساختار زمان، انرژی و ظرفیت خود را صرف کرده‌اند. از این رو تلاش ما بر آن است که ضمن صیانت از دستاوردهای گذشته، روند توسعه و ارتقای آن را با جدیت دنبال کنیم تا این ظرفیت مردمی بتواند نقش مؤثرتری در حوزه پیشگیری، درمان، کاهش آسیب و حمایت از بهبودیافتگان ایفا کند.

برازی افزود: زمانی که مسئولیت این حوزه به ما واگذار شد، مجامع خیرین یاریگران زندگی در تمامی استان‌های کشور شکل گرفته بودند، اعضا مشخص شده بودند، برنامه‌های اولیه تدوین شده بود و فعالیت‌ها آغاز شده بود. در ادامه مسیر نیز تلاش کردیم فرآیند اخذ مجوزهای قانونی و توسعه ساختارهای اجرایی را دنبال کنیم.

وی خاطرنشان کرد: در سال ۱۴۰۴ تعداد مجامع استانی دارای مجوز از حدود ۴ یا ۵ استان به ۱۶ استان افزایش یافت و بخش عمده‌ای از این مجامع دارای حساب بانکی و سازوکارهای شفاف مالی هستند که امکان رصد دقیق حمایت‌های مالی و غیرمالی را فراهم می‌کند.

به گزارش روابط عمومی ستاد مبارزه با موادمخدر، وی تأکید کرد: برنامه ما این است که شبکه خیرین نیز در کنار شبکه سازمان‌های مردم‌نهاد در قالب یک نظام منسجم ساماندهی، رصد و پایش شود تا ضمن حفظ شفافیت، اثربخشی حمایت‌های مردمی نیز افزایش یابد.

انتهای پیام/