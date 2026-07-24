به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، علی جعفریان در این بیانیه با قدردانی از دولت هند برای میزبانی اجلاس و انتخاب شعار «ساخت برای تاب‌آوری، نوآوری، همکاری و پایداری»، بر سلامت به عنوان حق بنیادین بشر و محور توسعه پایدار تأکید کرد.

وی با اشاره به فشارهای ناشی از تجاوزات اخیر دشمنان به کشورمان، گفت: با وجود فشارهای شدید بر بیمارستان‌ها، کادر سلامت و زنجیره تأمین دارو، خدمات اساسی سلامت در ایران هرگز متوقف نشد؛ این معنای واقعی تاب‌آوری است. به عنوان نمونه، تنها در یک اقدام ارزشمند در تهران طی ۴۰ روز بحران جنگ در ماه مارس، ۱۵ عمل پیچیده پیوند کبد با موفقیت انجام شد.

مشاور عالی وزیر بهداشت همچنین بر ضرورت دسترسی دائمی بیماران به خدمات تأکید کرد: بیمار نیازمند دیالیز، کودک مبتلا به دیابت و مادر باردار نمی‌توانند منتظر پایان درگیری‌ها بمانند. در همین راستا، ایران شبکه مشاوره روان‌شناختی را از طریق خط ارتباطی ۱۹۰ فعال و آن را به نظام مراقبت‌های اولیه متصل کرد. علاوه بر این، شبکه مراکز جامع سلامت روانی و اجتماعی «سراج» به بیش از ۱۲۰ مرکز توسعه یافته است تا خدمات رایگان سلامت روان و مددکاری اجتماعی ارائه دهد.

وی در بخش دیگری از این بیانیه، سه اولویت کلیدی برای همکاری‌های بریکس را مطرح و تاکید کرد: تقویت آمادگی مشترک شامل توسعه سیستم‌های هشدار سریع، شبکه‌های پاسخ به فوریت‌ها و مقابله با مقاومت میکروبی و تهدیدات محیطی، با احترام به حاکمیت ملی کشورها، پیشبرد نوآوری‌های دارویی به عنوان دومین اولویت و شامل حرکت از انتقال یک‌طرفه فناوری به سمت تحقیق مشترک، تولید محلی و زنجیره‌های تأمین تاب‌آور و نیز تقویت همکاری‌های نظارتی شامل اعلام آمادگی ایران برای مشارکت در همکاری‌های GxP بریکس، اشتراک‌گذاری تجارب و کاهش موازی‌کاری‌ها برای تسریع دسترسی به داروهای ایمن و باکیفیت باید در دستور کار قرار گیرد.

به گفته جعفریان ایران آماده گسترش همکاری‌های مشترک در زمینه تحقیقات سل، واکسن‌های جدید و تشخیص‌های پیشرفته است. همچنین در موضوع طب ایرانی و مکمل، اقدامات ارزشمندی برای ادغام این خدمات در نظام سلامت کشورمان صورت گرفته و ایران از تشکیل کارگروه کارشناسی بریکس در زمینه طب سنتی، مکمل و تلفیقی استقبال می کند.

مشاور عالی و جانشین وزیر بهداشت، تحول دیجیتال در سلامت بر پایه استفاده عادلانه و هوشمندانه از هوش مصنوعی را ضروری دانست و با اشاره به ظرفیت عظیم کشورهای عضو بریکس گفت: این گروه می‌تواند همبستگی را به اقدام ملموس تبدیل کند. پیشنهاد می‌کنیم تا نشست بعدی، هر سازوکار همکاری سلامت بریکس دست‌کم یک پروژه پایلوت مشترک، یک پروتکل عملی و یک نتیجه قابل اندازه‌گیری ارائه دهد تا این اجلاس نقطه عطف عبور بریکس از بیانیه‌ها به سمت اجرای عملی و امنیت پایدار سلامت باشد.

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