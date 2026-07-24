جزئیات برگزاری آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی

به گزارش ایلنا به نقل از وبدا، آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی، مهم‌ترین آزمون ورودی دوره‌های تخصصی بالینی پزشکی در کشور است که هر ساله توسط مرکز سنجش آموزش پزشکی و با نظارت شورای آموزش پزشکی و تخصصی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می‌شود.

این آزمون با هدف تأمین و تربیت نیروی انسانی متخصص، ارتقای کیفیت آموزش پزشکی، پاسخگویی به نیازهای نظام سلامت و توزیع متوازن متخصصان در رشته‌های مختلف بالینی برگزار می‌شود و پزشکان عمومی واجد شرایط از طریق رقابت در این آزمون، امکان ورود به دوره‌های دستیاری تخصصی را پیدا می‌کنند.

دوره دستیاری تخصصی پزشکی یکی از مقاطع آموزش عالی در رشته‌های تخصصی بالینی است که طی آن پزشکان عمومی پذیرفته‌شده، بر اساس برنامه‌های آموزشی مصوب، آموزش‌های نظری، عملی و پژوهشی را فراگرفته و ضمن مشارکت در ارائه خدمات درمانی، پس از موفقیت در ارزیابی‌های آموزشی و آزمون‌های مربوط، موفق به دریافت دانشنامه تخصصی خواهند شد.

پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار رشته‌های تخصصی بالینی پزشکی، به‌عنوان مهم‌ترین آزمون ورود پزشکان عمومی به دوره‌های تخصصی بالینی، از دی‌ماه ۱۴۰۴ وارد مرحله اجرایی شد و طی بیش از هفت ماه، با چندین مرحله ثبت‌نام، بازنگری در تقویم اجرایی، تمدید مهلت‌ها، تکمیل مدارک، افزایش حوزه‌های امتحانی و اطلاع‌رسانی مستمر همراه بود. این آزمون با ثبت‌نام ۱۷ هزار و ۲۷۷ داوطلب، روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت هم‌زمان در ۳۲ شهر کشور برگزار خواهد شد.

آغاز فرآیند ثبت‌نام

ثبت‌نام اولیه این آزمون از روز سه‌شنبه ۱۶ دی‌ماه ۱۴۰۴ آغاز شد و داوطلبان تا ساعت ۱۰ صبح روز یکشنبه ۲۸ دی‌ماه فرصت داشتند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به نام‌نویسی اقدام کنند. به منظور فراهم شدن فرصت بیشتر برای متقاضیان، مهلت ثبت‌نام تا روز چهارشنبه ۸ بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تمدید شد.

پس از پایان این مرحله نیز، فرصت دیگری برای ثبت‌نام جاماندگان از روز ۹ اسفندماه ۱۴۰۴ در نظر گرفته شد. این مرحله صرفاً برای ثبت‌نام جدید فعال بود و امکان ویرایش اطلاعات برای افرادی که پیش‌تر ثبت‌نام کرده بودند وجود نداشت.

بازنگری تقویم آزمون‌ها

در ادامه و با توجه به شرایط بحرانی کشور و تجاوز دشمن به جمهوری اسلامی ایران، تمامی آزمون‌های اسفندماه ۱۴۰۴ لغو و زمان برگزاری آن‌ها به سال ۱۴۰۵ موکول شد. به دنبال این تصمیم، معاونت آموزشی وزارت بهداشت اعلام کرد که تقویم برگزاری تمامی آزمون‌های نیمه نخست سال ۱۴۰۵، از جمله آزمون پذیرش دستیار تخصصی، مورد بازنگری قرار خواهد گرفت و زمان‌بندی جدید متعاقباً اعلام می‌شود. بر همین اساس، پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی که پیش‌تر برای روز ۱۰ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ برنامه‌ریزی شده بود، با هدف رعایت حال داوطلبان و خانواده‌های آنان و با توجه به شرایط ناشی از جنگ تحمیلی سوم، ابتدا به نیمه دوم تیرماه ۱۴۰۵ موکول شد.

همچنین اعلام شد که پیش از برگزاری آزمون، فرصت مجددی برای ثبت‌نام جاماندگان، تکمیل مدارک و ارسال مستندات مربوط به داوطلبان استعدادهای درخشان در نظر گرفته خواهد شد.

فرصت مجدد ثبت‌نام

در ادامه برنامه‌ریزی‌های جدید، فرصت مجدد ثبت‌نام از روز سه‌شنبه ۸ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ آغاز شد و تا ۲۰ اردیبهشت ادامه یافت.

در این مرحله تنها افرادی که تا این زمان، ثبت‌نام نکرده بودند امکان نام‌نویسی داشتند و داوطلبانی که هزینه ثبت‌نام را پرداخت کرده اما موفق به دریافت کد رهگیری نشده بودند نیز توانستند فرآیند ثبت‌نام خود را تکمیل کنند.

تمدید ثبت‌نام و افزایش حوزه‌های امتحانی

با هدف مساعدت بیشتر به متقاضیان، مهلت ثبت‌نام و ویرایش اطلاعات تا ساعت ۸ صبح روز شنبه ۲۶ اردیبهشت‌ماه ۱۴۰۵ تمدید شد. همزمان با این مرحله، مرکز سنجش آموزش پزشکی با هدف توزیع مناسب‌تر داوطلبان، پنج حوزه امتحانی جدید شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی البرز، ایلام، بجنورد، زنجان و یاسوج را به حوزه‌های برگزاری آزمون اضافه کرد و امکان تغییر حوزه امتحانی تا پایان مهلت ثبت‌نام برای داوطلبان فراهم شد.

تکمیل مدارک داوطلبان

پس از پایان ثبت‌نام، نخستین مرحله تکمیل مدارک از روز ۲۴ خردادماه تا ۲۸ خردادماه ۱۴۰۵ انجام شد و داوطلبان موظف شدند با مراجعه به سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی نسبت به بررسی وضعیت مدارک و رفع نواقص احتمالی اقدام کنند. در این مرحله همچنین اعلام شد که تأییدیه سهمیه ۴۰ امتیازی استعدادهای درخشان، سهمیه استریت استعدادهای درخشان و سهمیه اتباع خارجی پس از بررسی دبیرخانه شورای آموزش پزشکی و تخصصی اطلاع‌رسانی خواهد شد. متعاقباً مهلت تکمیل مدارک تا ساعت ۲۴ روز شنبه ۳۰ خردادماه تمدید شد.

تعیین زمان نهایی برگزاری آزمون

در ادامه بازنگری‌های انجام‌شده در تقویم آزمون‌ها، ابتدا زمان برگزاری آزمون برای ۲۵ تیرماه تعیین شد، اما به دلیل تلاقی برخی از آزمون‌ها در ادامه فرآیندهای آزمون‌های ملی علوم پزشکی همزمان با تشییع پیکر مطهر رهبر شهید، مشخص شد و آزمون‌های مذکور به تعویق افتاده و پیرو آن آزمون دستیاری نیز دستخوش تغییر شد و به روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ تغییر یافت.

همچنین کارت ورود به جلسه از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ تیرماه از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی در دسترس داوطلبان قرار گرفت. هم‌زمان، فرصت دیگری برای تکمیل و رفع نقص مدارک از ساعت ۸ صبح روز یکشنبه ۲۸ تیرماه تا ساعت ۲۴ روز دوشنبه ۲۹ تیرماه در اختیار داوطلبان قرار گرفت. حضور در جلسه آزمون تنها با همراه داشتن کارت ورود به جلسه و یکی از مدارک معتبر شناسایی عکس‌دار امکان‌پذیر خواهد بود.

آمار داوطلبان دوره پنجاه‌وسوم و مقایسه با دوره قبل

بر اساس آخرین آمار اعلام‌شده از سوی مرکز سنجش آموزش پزشکی، در پنجاه‌وسومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی ۱۷ هزار و ۲۷۷ نفر ثبت‌نام کرده‌اند و این آزمون در ۳۲ شهر کشور برگزار خواهد شد. برای مقایسه، در پنجاه‌ودومین دوره آزمون پذیرش دستیار تخصصی پزشکی، ۱۴ هزار و ۷۰۸ نفر ثبت‌نام کرده بودند که از این تعداد ۱۲ هزار و ۲۵۷ نفر در جلسه آزمون حضور یافتند و ۹ هزار و ۱۶۶ نفر نیز مجاز به انتخاب رشته‌محل شدند. بر این اساس، تعداد ثبت‌نام‌کنندگان در دوره پنجاه‌وسوم نسبت به دوره قبل ۲ هزار و ۵۶۹ نفر (حدود ۱۷.۵ درصد) افزایش یافته است. همچنین حدود یک‌هزار و ۱۰۰ نفر از داوطلبان در استان‌های جنوبی کشور متقاضی شرکت در آزمون بودند که با هدف تسهیل شرایط آنان، امکان انتقال حوزه امتحانی فراهم شد و حدود ۱۰۰ نفر از این فرصت استفاده کردند. معاون آموزشی وزارت بهداشت نیز با اشاره به بررسی‌های انجام‌شده درباره شرایط کشور تأکید کرد که با وجود بررسی گزینه تعویق آزمون، به دلیل غیرقابل پیش‌بینی بودن شرایط و احتمال گسترش مشکلات به سایر نقاط کشور، تصمیم بر آن شد که آزمون در موعد مقرر برگزار شود.

نحوه برگزاری آزمون

بر اساس دفترچه راهنمای آزمون، آزمون کتبی رأس ساعت ۹ صبح روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ به‌صورت هم‌زمان در دانشگاه‌های علوم پزشکی برگزار خواهد شد. حوزه‌های برگزاری شامل دانشگاه‌های علوم پزشکی اراک، شهرکرد، اردبیل، شیراز، ارومیه، کرمان، اصفهان، کرمانشاه، اهواز، گلستان، بندرعباس، گیلان، بوشهر، لرستان، بیرجند، مشهد، تبریز، مازندران، تهران، همدان، زاهدان، یزد (شهید صدوقی)، سمنان، قزوین، کاشان، کردستان، قم و همچنین حوزه‌های افزوده‌شده البرز، ایلام، بجنورد، زنجان و یاسوج است.

شیوه نمره‌دهی

آزمون شامل ۲۰۰ سؤال چهارگزینه‌ای است. برای هر پاسخ صحیح سه نمره مثبت، برای هر پاسخ نادرست یک نمره منفی، برای سؤالات بدون پاسخ نمره‌ای منظور نمی‌شود و در صورتی که بیش از یک گزینه برای یک سؤال انتخاب شود نیز یک نمره منفی لحاظ خواهد شد. بر اساس مصوبات شورای آموزش پزشکی و تخصصی، تمامی سؤالات در پنج گروه درسی شامل جراحی عمومی و زنان، داخلی، کودکان و عفونی، ارتوپدی، گوش و حلق و بینی، اورولوژی، چشم‌پزشکی، آمار و اپیدمیولوژی، رادیولوژی، آسیب‌شناسی، پوست، فارماکولوژی، نورولوژی، روان‌پزشکی و اخلاق پزشکی دسته‌بندی شده و پس از ترازسازی علمی، با ضرایب اختصاصی هر رشته تخصصی در محاسبه نمره کل داوطلبان اعمال خواهد شد.

مراحل پس از آزمون

مطابق برنامه اعلام‌شده، پس از انتشار کلید اولیه، داوطلبان به مدت ۷۲ ساعت فرصت خواهند داشت اعتراضات خود را صرفاً از طریق سامانه مرکز سنجش آموزش پزشکی ثبت کنند. پس از بررسی اعتراضات، کارنامه اولیه منتشر خواهد شد و داوطلبانی که حداقل ۱۵۰ نمره از مجموع ۶۰۰ نمره را کسب کرده باشند، مجاز به انتخاب رشته خواهند بود. پذیرش نهایی نیز بر اساس نمره کل تراز شده هر رشته، اولویت انتخاب رشته‌محل و مطابق ضوابط شورای آموزش پزشکی و تخصصی انجام خواهد شد و عدم انتخاب رشته در زمان مقرر به منزله انصراف از پذیرش تلقی می‌شود.