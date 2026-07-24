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اسکان تابستانی در مجتمع‌های خوابگاهی دانشگاه تهران

اسکان تابستانی در مجتمع‌های خوابگاهی دانشگاه تهران
کد خبر : 1817706
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اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران با صدور اطلاعیه ای جزئیات و برنامه زمانی اسکان تابستانی دانشجویان در سال ۱۴۰۵ را اعلام کرد.

به گزارش ایلنا، اداره کل امور خوابگاه‌های دانشگاه تهران اعلام کرد: بازه زمانی اسکان تابستانی برای دانشجویان واجد شرایط، از تاریخ ۱۰ مردادماه لغایت ۳۱ شهریورماه ۱۴۰۵ تعیین شده است.

شرایط ثبت‌نام و زمان‌بندی:

کلیه دانشجویان تحصیلات تکمیلی (کارشناسی ارشد و دکتری) روزانه غیربومی که در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ در خوابگاه ساکن بوده و دارای «سرترم آموزشی فعال» هستند، می‌توانند جهت تمدید سکونت خود اقدام نمایند.

بازه زمانی ثبت‌نام: از ساعت ۱۰ صبح روز ۳ مردادماه لغایت ساعت ۲۳ روز ۵ مردادماه ۱۴۰۵.

سامانه ثبت‌نام: دانشجویان واجد شرایط باید در بازه زمانی مذکور به سامانه ems.ut.ac.ir مراجعه نمایند.

نکات ویژه برای دانشجویان خاص:
۱. دانشجویان دارای حذف ترم: آن دسته از دانشجویان تحصیلات تکمیلی که در نیمسال دوم ۱۴۰۵-۱۴۰۴ اقدام به اخذ خوابگاه کرده اما به دلیل حذف ترم، ساکن نبوده‌اند؛ در صورتی که دارای «پروپوزال مصوب» در سامانه آموزش باشند، می‌توانند از ۶ لغایت ۱۲ مردادماه ۱۴۰۵ (شنبه تا چهارشنبه، ساعت ۸ الی ۱۳) با مراجعه حضوری به «واحد پذیرش اداره کل امور خوابگاه‌ها»، نسبت به ثبت درخواست خود اقدام کنند.

۲. توصیه به دانشجویان سنواتی: به دانشجویان کارشناسی ارشد (ترم ۶ به بعد) و دکتری (ترم ۱۰ به بعد) که متقاضی اسکان تابستانه هستند، توصیه مؤکد می‌شود حداکثر تا پایان شهریورماه یا مهلت تمدید شده از سوی اداره کل آموزش برای دفاع، نسبت به دفاع از پایان‌نامه یا رساله خود اقدام نمایند.

شرایط دانشجویان مقطع کارشناسی:

دانشجویان مقطع کارشناسی که دارای واحدهای عملی (پروژه، کارآموزی یا کارورزی) بوده و لیست اسامی آن‌ها توسط آموزش دانشکده‌ها تأیید و ارسال شده است، می‌توانند برای مشاهده وضعیت خود به سامانه مربوطه مراجعه کنند. شروع اسکان این دسته از دانشجویان از ۱۰ مردادماه خواهد بود.

نکته: مدت زمان سکونت برای دانشجویان کارشناسی رشته «نقشه‌برداری»، دو هفته از تاریخ ۱ شهریورماه تعیین شده است.

دانشجویان می‌توانند در صورت بروز هرگونه سوال یا مشکل، درخواست خود را از طریق سامانه sd.ut.ac.ir ثبت و پیگیری نمایند.

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