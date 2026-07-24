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تهران برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرز چیلات پای کار است

تهران برای تسریع در تکمیل زیرساخت‌های مرز چیلات پای کار است
کد خبر : 1817701
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استاندار تهران در جریان بازدید از مرز چیلات، با اشاره به ظرفیت این گذرگاه برای تردد مسافر، جابه‌جایی کالا و خدمت‌رسانی در ایام اربعین، از آمادگی استان تهران به‌عنوان معین استان ایلام برای کمک به تکمیل و تسریع طرح‌های زیرساختی این مرز خبر داد.

به گزارش ایلنا، محمدصادق معتمدیان در حاشیه بازدید از مرز چیلات اظهار داشت: این گذرگاه، مرز مشترک استان ایلام با استان میسان عراق است که در سال‌های گذشته برای تردد مسافر و جابه‌جایی کالا مورد تأیید قرار گرفته و پیش‌بینی شده است در آینده برای تردد زائران نیز مورد استفاده قرار گیرد.

استاندار تهران با اشاره به اقدامات انجام‌شده در این منطقه افزود: زیرساخت‌های مناسبی در حوزه انتقال آب، برق و گاز ایجاد شده و جانمایی لازم برای استقرار مجموعه‌های مرزبانی، انتظامی، گمرک و دیگر واحدهای مسئول نیز صورت گرفته است.

وی ادامه داد: در طرف مقابل مرز نیز اقداماتی آغاز شده است و با تکمیل طرح‌های دو طرف، مرز چیلات می‌تواند به یکی از گذرگاه‌های مهم در حوزه‌های اقتصادی، تجاری و مسافری تبدیل شود و به‌ویژه در ایام اربعین، بخشی از تردد زائران را پوشش دهد.

معتمدیان با بیان اینکه بهره‌برداری از این مرز می‌تواند دسترسی مردم مناطق جنوبی استان ایلام را تسهیل کند، گفت: برخی استان‌های مرکزی کشور نیز به دلیل فاصله کمتر با مرز چیلات، می‌توانند از ظرفیت این مسیر برای تردد زائران استفاده کنند.

استاندار تهران با اشاره به مسئولیت پشتیبانی استان تهران از ایلام در ایام اربعین تصریح کرد: در این بازدید تعدادی از معاونان استانداری و شهرداران شهرستان‌های استان تهران نیز حضور داشتند تا نیازهای موجود به‌صورت میدانی بررسی شود و بتوانیم در زمینه تکمیل زیرساخت‌ها و تسریع اجرای طرح‌های آغازشده، به استان ایلام کمک کنیم.

به گزارش روابط عمومی استانداری تهران، وی خاطرنشان کرد: توسعه مرز چیلات علاوه بر کمک به مدیریت تردد زائران و کاهش فشار بر سایر گذرگاه‌ها، می‌تواند زمینه گسترش مبادلات اقتصادی، رونق مناطق مرزی و بهره‌مندی بیشتر مردم از ظرفیت‌های تجاری و مسافری را فراهم کند.

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