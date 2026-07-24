هشدار نارنجی هواشناسی برای ۳ استان
سازمان هواشناسی با صدور هشدار نارنجی، نسبت به وقوع سیلاب و وزش باد شدید در برخی مناطق جنوب شرق کشور طی ساعات آینده هشدار داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی کشور از تشدید فعالیت سامانه بارشی در جنوب و شرق سیستان و بلوچستان، شرق و شمال هرمزگان و جنوب و جنوب غرب کرمان خبر داد و برای این مناطق هشدار سطح نارنجی صادر کرد.
بر اساس این هشدار، احتمال رگبار باران، رعدوبرق، وزش باد شدید و خیزش گردوخاک در این مناطق وجود دارد.
سازمان هواشناسی درباره مخاطرات احتمالی این سامانه شامل سیلابی شدن مسیلها، طغیان رودخانههای فصلی، آبگرفتگی معابر و خسارت به محصولات کشاورزی هشدار داد و از هموطنان خواست ضمن پرهیز از سفرهای غیرضروری، از تردد و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها جداً خودداری کنند.
همچنین به دستگاههای امدادی و راهداری در این استانها اعلام آمادهباش شده است تا با پاکسازی کانالها و دهانه پلها، از بروز خسارتهای احتمالی جلوگیری کنند. به رانندگان و ساکنان مناطق مذکور نیز توصیه شده به دلیل کاهش شعاع دید و احتمال سقوط اشیاء، در تردد و پارک خودروها در کنار درختان و ساختمانهای نیمهکاره احتیاط لازم را داشته باشند.
علاوه بر این، امروز در اردبیل، مازندران، شمال آذربایجان غربی و آذربایجان شرقی بارش پراکنده پیشبینی میشود.