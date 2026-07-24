فرامرز ناطقی الهی، عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله‌شناسی ایران، در خصوص زلزله‌هایی که در هفته‌های اخیر در شهرهای مختلف کشور رخ داده است، به خبرنگار ایلنا گفت: زلزله‌هایی که اخیراً توجه بیشتری از سوی مردم به خود جلب کرده‌اند، رخدادهای غیرعادی یا خاصی نیستند و این پدیده همواره در نقاط مختلف جهان و ایران رخ می‌دهد.

وی افزود: اگر سوابق هر سال را بررسی کنیم، در زمان‌های گوناگون زلزله‌هایی با بزرگی‌های متفاوت ثبت شده است. با این حال، در برخی موارد، به دلیل حساسیت مردم نسبت به مسائل حاشیه‌ای جاری در کشور، توجه و دقت آنان نسبت به این زلزله‌ها افزایش می‌یابد.

زلزله‌های اخیر ویژگی غیرعادی ندارند

این زلزله‌شناس با اشاره به سابقه وقوع زلزله‌های مشابه در سال‌های گذشته اظهار کرد: در سال گذشته نیز زلزله‌هایی با ویژگی‌های مشابه رخ داده بود و پیش از آن نیز چنین زلزله‌هایی ثبت شده است. این زلزله‌ها ممکن است دقیقاً در همان نقطه قبلی نبوده باشند و در فاصله چند کیلومتری رخ داده باشند؛ بزرگی آن‌ها نیز ممکن است کمی کمتر یا بیشتر از موارد پیشین بوده باشد.

ناطقی الهی خاطرنشان کرد: کشور ایران به دلیل قرار گرفتن در محل تلاقی صفحات تکتونیکی، دارای گسل‌های متعددی است و فشار مداوم صفحات زیرزمینی بر یکدیگر، موجب وقوع مکرر زلزله در این منطقه می‌شود.

حساسیت مردم به دلیل حملات و بمباران‌ها افزایش یافته است

عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله‌شناسی ایران ادامه داد: حساسیت‌های اخیر مردم عمدتاً ناشی از حملات، بمباران‌ها و موشک‌باران‌هایی است که در کشور رخ داده و سبب شده است برخی افراد این رویدادها را به زلزله مرتبط بدانند. در چند هفته اخیر، بارها این پرسش‌ها مطرح شده است و مردم نسبت به این زلزله‌ها حساس‌تر شده‌اند، در حالی که رخداد غیرعادی خاصی در جریان نیست.

وی تأکید کرد: با این حال، ما به عنوان ساکنان ایران باید بدانیم که از زلزله دور نیستیم و این پدیده بخشی از طبیعت سرزمینی است که در آن زندگی می‌کنیم. در این منطقه، وقوع زلزله در هر نقطه‌ای با بزرگی متفاوت، چه بیشتر و چه کمتر، امکان‌پذیر است.

در تهران زلزله‌های کوچک زیاد رخ می‌دهد

ناطقی الهی با اشاره به وقوع زلزله‌های کوچک در تهران گفت: در تهران نیز که محل زندگی ماست، ممکن است هر روز زلزله‌های متعدد و کوچکی با بزرگی حدود دو ریشتر رخ دهد، اما این رویدادها معمولاً در اخبار بازتاب داده نمی‌شوند؛ زیرا پرداختن بیش از حد به آن‌ها ممکن است موجب ایجاد وحشت عمومی شود.

سال‌هاست فرصت مقاوم‌سازی کشور از دست رفته است

به گفته وی، باید در سراسر کشور، حتی در مناطقی که سوابق تاریخی زلزله کمتری دارند، نسبت به این مسئله نگرانی جدی داشته باشیم.

عضو هیات علمی پژوهشگاه زلزله‌شناسی ایران تصریح کرد: حاکمیت و مسئولان کشور متأسفانه سال‌های بسیاری را از دست دادند و پس از زلزله رودبار-منجیل، زلزله بم، زلزله کرمانشاه و سایر زلزله‌هایی که هر از گاهی رخ می‌دهند، توجه کافی به این موضوع نشان ندادند.

وی افزود: لازم بود دقت خود را افزایش دهیم، ساخت‌وسازها را مقاوم‌تر کنیم، به زیرساخت‌ها توجه بیشتری داشته باشیم و تمهیدات لازم را پیش‌بینی کنیم. متأسفانه به دلایل مختلف، از جمله هزینه‌بر بودن این اقدامات، این مهم به طور جدی پیگیری نشده است.

ناطقی الهی تأکید کرد: با این وجود، ضروری است که برنامه‌های جدی و مؤثری برای مقابله با زلزله در سطح کشور تدوین و اجرا شود.

مردم زلزله‌های کوچک را به بمباران‌ها مرتبط نکنند

ناطقی الهی در پایان افزود: مردم نباید نگران زلزله‌های کوچک باشند و آن‌ها را با بمباران‌های زمان جنگ مرتبط بدانند؛ زیرا حتی بزرگ‌ترین بمب‌ها نیز قادر به فعال کردن یک گسل و ایجاد زلزله جدی نیستند.

وی ادامه داد: در عوض، لازم است مسئولان کشور به این موضوع بیندیشند که چگونه باید برای زلزله واقعی، که هر لحظه ممکن است رخ دهد، برنامه‌ریزی و آمادگی داشته باشند.

این زلزله‌شناس گفت: حتی در همین لحظه که این مصاحبه انجام می‌شود، اگر زلزله‌ای با بزرگی هفت ریشتر یا بیشتر، موسوم به زلزله آخرالزمانی، در تهران رخ دهد، متخصصان این حوزه که بیش از چهل سال تجربه دارند، همواره در انتظار چنین رخدادی بوده‌اند.

ناطقی الهی در پایان خاطرنشان کرد: این امر مستلزم آن است که توجه حاکمان و مسئولان کشور به اهمیت این مسئله افزایش یابد.

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