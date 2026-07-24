در گفتوگو با ایلنا مطرح شد:
مشکلات دسترسی بیماران به دارو؛ از تأخیر در انتقال ارز تا مشکلات حملونقل
سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح چالشهای زنجیره تأمین دارو، تأکید کرد که تأمین ارز تنها یکی از حلقههای دسترسی بیماران به دارو است و عواملی همچون تأخیر در انتقال ارز، مشکلات حملونقل و نقلوانتقال مالی، تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی شرکتها و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمهها نیز میتواند روند تأمین و توزیع دارو را با اختلال مواجه کند.
محمد هاشمی؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفتوگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه تأمین ارز یکی از ارکان مهم زنجیره تأمین دارو است، گفت: دسترسی بیماران به دارو، علاوه بر تأمین منابع ارزی، به عواملی مانند انتقال و تخصیص بهموقع ارز، حملونقل بینالمللی، تأمین مواد اولیه، ترخیص، تولید، توزیع و نقدینگی فعالان زنجیره نیز وابسته است و هرگونه وقفه در هر یک از این مراحل میتواند بر بازار دارویی کشور اثرگذار باشد.
وی ضمن اشاره به اینکه تأمین پایدار دارو حاصل عملکرد هماهنگ مجموعهای از دستگاهها و بخشهای مختلف است، اظهار داشت: در ماههای اخیر اقدامات مؤثری برای تأمین منابع مورد نیاز دارو انجام شده و این موضوع نقش مهمی در استمرار تولید و واردات داشته است، اما تبدیل منابع ارزی به داروی در دسترس بیمار، مستلزم طی شدن زنجیرهای از فرآیندهای اجرایی، مالی و لجستیکی است.
وی افزود: در برخی موارد، چالشهایی مانند تأخیر در انتقال ارز، محدودیتهای حملونقل و نقلوانتقال مالی، زمانبر بودن فرآیندهای تأمین بینالمللی، کمبود نقدینگی شرکتهای تولیدی و واردکننده و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمهها، میتواند سرعت تأمین و توزیع دارو را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که نباید صرفاً از یک زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد.
سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: زنجیره دارو زمانی بهصورت مطلوب عمل میکند که همه اجزای آن، از تأمین منابع مالی و ارزی تا تولید، واردات، توزیع و بازپرداخت مطالبات، به شکل منسجم و هماهنگ پیش برود. سازمان غذا و دارو نیز با همکاری سایر دستگاههای مسئول، بهطور مستمر در حال رفع گلوگاههای موجود و استفاده از مسیرهای جایگزین برای تسریع دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است.
هاشمی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، حفظ دسترسی پایدار مردم به داروهای حیاتی است، گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاههای مسئول و رفع موانع اجرایی در بخشهای مختلف زنجیره تأمین، میتوان شرایط بازار دارویی را بیش از پیش بهبود بخشید و دغدغه بیماران را کاهش داد.