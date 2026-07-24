خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

در گفت‌وگو با ایلنا مطرح شد:

مشکلات دسترسی بیماران به دارو؛ از تأخیر در انتقال ارز تا مشکلات حمل‌ونقل

مشکلات دسترسی بیماران به دارو؛ از تأخیر در انتقال ارز تا مشکلات حمل‌ونقل
کد خبر : 1817464
لینک کوتاه کپی شد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو با تشریح چالش‌های زنجیره تأمین دارو، تأکید کرد که تأمین ارز تنها یکی از حلقه‌های دسترسی بیماران به دارو است و عواملی همچون تأخیر در انتقال ارز، مشکلات حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال مالی، تأمین مواد اولیه، کمبود نقدینگی شرکت‌ها و تأخیر در پرداخت مطالبات بیمه‌ها نیز می‌تواند روند تأمین و توزیع دارو را با اختلال مواجه کند.

محمد هاشمی؛ سخنگوی سازمان غذا و دارو در گفت‌وگو با خبرنگار ایلنا، با تأکید بر اینکه تأمین ارز یکی از ارکان مهم زنجیره تأمین دارو است، گفت: دسترسی بیماران به دارو، علاوه بر تأمین منابع ارزی، به عواملی مانند انتقال و تخصیص به‌موقع ارز، حمل‌ونقل بین‌المللی، تأمین مواد اولیه، ترخیص، تولید، توزیع و نقدینگی فعالان زنجیره نیز وابسته است و هرگونه وقفه در هر یک از این مراحل می‌تواند بر بازار دارویی کشور اثرگذار باشد.

وی ضمن اشاره به اینکه تأمین پایدار دارو حاصل عملکرد هماهنگ مجموعه‌ای از دستگاه‌ها و بخش‌های مختلف است، اظهار داشت: در ماه‌های اخیر اقدامات مؤثری برای تأمین منابع مورد نیاز دارو انجام شده و این موضوع نقش مهمی در استمرار تولید و واردات داشته است، اما تبدیل منابع ارزی به داروی در دسترس بیمار، مستلزم طی شدن زنجیره‌ای از فرآیندهای اجرایی، مالی و لجستیکی است.

وی افزود: در برخی موارد، چالش‌هایی مانند تأخیر در انتقال ارز، محدودیت‌های حمل‌ونقل و نقل‌وانتقال مالی، زمان‌بر بودن فرآیندهای تأمین بین‌المللی، کمبود نقدینگی شرکت‌های تولیدی و واردکننده و همچنین تأخیر در پرداخت مطالبات از سوی بیمه‌ها، می‌تواند سرعت تأمین و توزیع دارو را تحت تأثیر قرار دهد؛ موضوعی که نباید صرفاً از یک زاویه مورد ارزیابی قرار گیرد.

سخنگوی سازمان غذا و دارو ادامه داد: زنجیره دارو زمانی به‌صورت مطلوب عمل می‌کند که همه اجزای آن، از تأمین منابع مالی و ارزی تا تولید، واردات، توزیع و بازپرداخت مطالبات، به شکل منسجم و هماهنگ پیش برود. سازمان غذا و دارو نیز با همکاری سایر دستگاه‌های مسئول، به‌طور مستمر در حال رفع گلوگاه‌های موجود و استفاده از مسیرهای جایگزین برای تسریع دسترسی بیماران به داروهای مورد نیاز است.

هاشمی با تأکید بر اینکه اولویت اصلی، حفظ دسترسی پایدار مردم به داروهای حیاتی است، گفت: با تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های مسئول و رفع موانع اجرایی در بخش‌های مختلف زنجیره تأمین، می‌توان شرایط بازار دارویی را بیش از پیش بهبود بخشید و دغدغه بیماران را کاهش داد.

انتهای پیام/
دبیر : مونا رجبی
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل