توسعه زیرساختهای فرهنگی، ورزشی، خدماتی و هوش مصنوعی در قلب تهران
شهردار منطقه ۱۱ تهران از آمادهسازی و بهرهبرداری چندین پروژه شاخص و اولویتدار در این منطقه خبر داد و گفت: با وجود شرایط خاص ماههای گذشته، روند اجرای پروژههای عمرانی بدون وقفه ادامه یافت و تلاش میکنیم تا پایان سال، بخش قابل توجهی از این پروژهها را به بهرهبرداری رسانده و در اختیار شهروندان قرار دهیم.
به گزارش ایلنا، مهدی قمی با اشاره به آخرین وضعیت پروژههای در حال اجرا اظهار کرد: یکی از مهمترین پروژههای منطقه، سوله ورزشی شهید حججی واقع در پارک حججی است که بخش عمده عملیات اجرایی آن به پایان رسیده و در صورت تکمیل مراحل نهایی، طی ماههای آینده افتتاح خواهد شد. این مجموعه نقش مهمی در توسعه زیرساختهای ورزشی و افزایش سرانه فضاهای ورزشی منطقه در حوزه بانوان خواهد داشت.
وی همچنین از آماده افتتاح بودن مجتمع علمی، فرهنگی شهید پاشاپور خبر داد و افزود: عملیات اجرایی این پروژه به طور کامل به پایان رسیده و هماکنون مراحل نهایی شامل آمادهسازی، تجهیز، فضاسازی و اقدامات تبلیغاتی آن در حال انجام است تا بهزودی به بهرهبرداری برسد.
شهردار منطقه ۱۱ با اشاره به اجرای همراه سرای بیمارستانی نیز گفت: این پروژه در حال حاضر توسط پیمانکار با سرعت مطلوب در حال اجراست و مطابق برنامهریزی انجامشده، روند پیشرفت آن بهصورت مستمر دنبال میشود.
قمی تأکید کرد: نکته قابل توجه آن است که اجرای این پروژهها در تمامی مقاطع، حتی در شرایط خاص کشور و ایام جنگ نیز متوقف نشد و پیمانکاران با تلاش و تعهد، عملیات اجرایی را ادامه دادند تا پروژهها در کوتاهترین زمان ممکن به مرحله بهرهبرداری برسند.
وی با بیان اینکه رویکرد مدیریت شهری منطقه ۱۱ توسعه متوازن خدمات شهری است، تصریح کرد: افتتاح این پروژهها موجب ارتقای خدمات در حوزههای فرهنگی، اجتماعی، ورزشی، خدماتی، رسانهای و همچنین توسعه زیرساختهای مرتبط با فناوریهای نوین و هوش مصنوعی خواهد شد و گامی مؤثر در افزایش کیفیت خدماترسانی به شهروندان محسوب میشود.
شهردار منطقه ۱۱ در پایان خاطرنشان کرد: هدف ما این است که تا پایان سال، تعداد قابل توجهی از پروژههای عمرانی و خدماتی منطقه به بهرهبرداری برسد تا شهروندان هرچه سریعتر از ثمرات این اقدامات بهرهمند شوند و شاهد ارتقای کیفیت زندگی در منطقه ۱۱ باشند.