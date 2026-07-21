امتحانات نهایی ۳۱ تیرماه در همه استانها غیر از هرمزگان برگزار میشود
ستاد عالی آزمونهای آموزش و پرورش با صدور اطلاعیهای در خصوص برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد: امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته های تحصیلی، در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان های کشور غیر از هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.
به گزارش ایلنا، در اطلاعیه ستاد عالی آزمونها آمده است: امتحانات نهایی پایه دوازدهم در روز پنجشنبه اول مردادماه ۱۴۰۵ نیز در تمامی استانهای کشور(از جمله هرمزگان)، مطابق برنامه برگزار میشود.