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آموزش ۳۰ / ۰۴ / ۱۴۰۵ - ۱۴:۲۳:۲۱

امتحانات نهایی ۳۱ تیرماه در همه استان‌ها غیر از هرمزگان برگزار می‌شود

ستاد عالی آزمون‌های آموزش و پرورش با صدور اطلاعیه‌ای در خصوص برگزاری امتحانات نهایی پایه یازدهم و دوازدهم، اعلام کرد: امتحانات نهایی پایه یازدهم تمامی رشته های تحصیلی، در روز چهارشنبه ۳۱ تیرماه ۱۴۰۵ در همه استان های کشور غیر از هرمزگان، مطابق برنامه ابلاغی، برگزار خواهد شد.