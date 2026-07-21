چمران با بیان اینکه مدتها این بحث مطرح شد که پل حافظ تخریب شود، تصریح کرد: این موضوع اعلام شد که ایجاد زیرگذر در خیابان طالقانی بهتر است و گفتیم مباحث کارشناسی آن مطرح شود اما هنوز تصمیم جدی گرفته نشده است.

وی در خصوص جلسه با مسئولان قوه قضاییه گفت: قرار شد کارگروه‌های مشترک بین شورا و قوه قضاییه شکل بگیرد و ضرورت‌ها را مورد بررسی قرار دهد تا بدانیم که شورا باید تصمیم‌گیری کند یا قوه قضاییه یا مجلس.

رئیس شورای اسلامی شهر تهران در مورد کمک‌ها به مناطق جنگ زده در جنوب کشور، یادآور شد: ممکن است کمک‌هایی انجام شود اما اینگونه نیست که تمام امکانات را به جنوب گسیل کنیم . چه در تهران جنگ رخ دهد و چه جنگی در کار نباشد، تهران اقتضاهایی دارد که باید مورد توجه قرار بگیرد.

وی در رابطه با برگزاری انتخابات شوراها نیز گفت: بنده هیچ خبری در این مورد ندارم.

به گزارش شهر، رئیس شورای شهر تهران ادامه داد: قرار بر این شد که گزارشاتی در مورد قرارگاه اجتماعی در شورا مطرح شود و پس از ارائه گزارش در خصوص فعالیت آن تصمیم‌گیری خواهد شد.

وی در مورد تعطیلی برخی کافه‌های تهران هم یادآور شد: اگر تخلفی صورت می‌گیرد باید مورد برخورد قرار بگیرد و این برخورد ارتباطی به جنگ ندارد. در غیر این صورت به فعالیت خود ادامه می‌دهند.

چمران در خصوص احتمال آسیب به زیرساخت‌های نفتی در جنگ‌ احتمالی، اظهار کرد: مدیریت شهری با سوخت ارتباطی ندارد اما مسائلی را مطرح کردیم که پیش‌بینی‌های لازم توسط وزارت نفت صورت بگیرد و به گونه‌ای نباشد که با مشکل روبه‌رو شویم. اگر تمام منابع آسیب ببیند با مشکل مواجه خواهیم شد اما باید راهکارهایی اندیشیده شود.