به گزارش ایلنا، دبیرستان پلیس در اطلاعیه‌ای اعلام کرد: مهلت ثبت‌نام اینترنتی متقاضیان پذیرش این مرکز آموزشی امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه، به پایان می‌رسد.

بر اساس این اطلاعیه، تمامی افرادی که پیش‌تر در سامانه دبیرستان پلیس ثبت‌نام کرده‌اند، باید حداکثر ظرف ۷۲ ساعت آینده برای تشکیل پرونده و تکمیل مراحل پذیرش به محل تعیین‌شده مراجعه کنند. در این اطلاعیه تأکید شده است که مسئولیت هرگونه تأخیر در مراجعه و عدم تکمیل فرآیند پذیرش بر عهده متقاضی خواهد بود.

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