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آغاز ثبت‌نام داوطلبان آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی

آغاز ثبت‌نام داوطلبان آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی
کد خبر : 1816489
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مهلت ثبت‌نام داوطلبان شرکت در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره سال ۱۴۰۵ از طریق پایگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش آموزش کشور آغاز شد.

به گزارش ایلنا، متقاضیان ثبت‌نام در چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره می‌توانند از امروز، سه‌شنبه ۳۰ تیرماه تا پایان روز دوشنبه، ۵ مردادماه ۱۴۰۵ با مراجعه به تارنمای سازمان سنجش به نشانی sanjesh.org پس از مطالعه دفترچه راهنما، در صورت واجد شرایط بودن، برای ثبت‌نام اقدام کنند.

مطابق اعلام سازمان سنجش، فرآیند ثبت‌نام متقاضیان این آزمون منحصرا به صورت الکترونیکی و از طریق درگاه اطلاع‌رسانی سازمان سنجش امکان‌پذیر است و داوطلبان ضرورت دارد کد رهگیری که در پایان ثبت‌نام دریافت می‌کنند را تا پایان مراحل آزمون نزد خود نگهداری کنند.

علاقه‌مندان می‌توانند جزییات مربوط به شرایط متقاضیان، مباحث آزمون، فرآیند ثبت‌نام، مدارک مورد نیاز، نحوه تکمیل تقاضانامه، زمان ثبت‌نام و برگزاری آزمون، فرم پیش‌نویس تقاضانامه ثبت‌نام را از دفترچه راهنمای چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره دریافت و مشاهده کنند.

کارت شرکت در آزمون از روز سه‌شنبه، ۱۷ شهریورماه برای مشاهده و گرفتن پرینت در تارنمای سازمان سنجش قرار خواهد گرفت.

چهارمین آزمون صلاحیت حرفه‌ای سازمان نظام روانشناسی و مشاوره، روز جمعه؛ ۲۰ شهریورماه ۱۴۰۵ با توجه به آمار شرکت‌کنندگان، حسب مورد در تهران و برخی مراکز استان برگزار خواهد شد.

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