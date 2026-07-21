به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان امور دانشجویان، در نشست تخصصی مشترک میان نمایندگان این سازمان و معاونت فناوری و اداره کل ثبت شرکت‌های سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، مقرر شد تمامی خدمات مربوط به حوزه ثبت و تغییرات موسسات اعزام دانشجو با حذف کامل مکاتبات کاغذی، به بستر الکترونیک منتقل شود.

عبدالحمید علیزاده، مدیرکل بورس و اعزام دانشجو، با اشاره به فعالیت حدود ۱۵۰ موسسه اعزام دانشجو در کشور و ثبت تقاضاهای جدید در دو سال اخیر گفت: اگرچه بخشی از خدمات این حوزه در حال حاضر از طریق درگاه ملی مجوزها و سامانه سجاد ارائه می‌شود، اما همچنان بخشی از فرآیندها به‌صورت فیزیکی انجام می‌پذیرد. هدف سازمان امور دانشجویان، هوشمندسازی کامل خدمات و تسهیل امور برای موسسات است.

رئیس کارگروه نظارت بر تاسیس و فعالیت موسسات اعزام دانشجو، تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور را گامی راهبردی خواند و افزود: در نشست فنی برگزار شده با حضور مدیران و کارشناسان فناوری اطلاعات دو دستگاه، دغدغه‌های مشترک بررسی و توافق شد تمامی فرآیندهای ثبت اساسنامه و اعمال تغییرات موسسات که تاکنون به‌صورت کاغذی انجام می‌شد، به شیوه تمام‌الکترونیک بازطراحی شود.

علیزاده در پایان با تاکید بر نقش موثر دفتر توسعه فناوری اطلاعات و امنیت سازمان امور دانشجویان در تحقق این هدف، خاطرنشان کرد: با نهایی شدن این فرآیند که در آینده‌ای نزدیک اطلاع‌رسانی خواهد شد، گام بلند دیگری در راستای تحقق دولت الکترونیک و صیانت از حقوق شهروندی برداشته می‌شود و متقاضیان از مراجعه حضوری برای انجام امور ثبتی بی‌نیاز خواهند شد.

انتهای پیام/