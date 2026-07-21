خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد فردا منتشر می‌شود

کلید اولیه آزمون کارشناسی ارشد فردا منتشر می‌شود
کد خبر : 1816423
لینک کوتاه کپی شد.

سازمان سنجش از انتشار کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ دانشگاه‌ها و موسسات آموزش عالی از فردا خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان سنجش اعلام کرد: نتایج اولیه آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵ اواخر مرداد اعلام می‌شود و پس از آن داوطلبان یک هفته فرصت انتخاب رشته خواهند داشت.

بر اساس اعلام این سازمان، نتایج نهایی آزمون نیز نیمه اول مهر اعلام خواهد شد تا کلاس‌های کارشناسی ارشد در نیم‌سال اول آغاز شود.

سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ برای اطلاع داوطلبان در سایت سازمان سنجش قرار گرفته است و کلید اولیه سوالات آزمون کارشناسی ارشد ۱۴۰۵ نیز، فردا ۳۱ تیر بر روی همین سایت قرار خواهد گرفت.

در صورتی که داوطلبان به کلید اولیه نکات اصلاحی و تکمیلی دسترسی دارند، باید از تاریخ اول مرداد تا ۵ مرداد ۱۴۰۵ با مراجعه به سامانه پاسخگویی اینترنتی (request.sanjesh.org) نسبت به ثبت نظر در قالب فرم "اعلام نظر به کلید سوالات آزمون کارشناسی ارشد سال ۱۴۰۵" اقدام کنند.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل