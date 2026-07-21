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انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷

انسداد محور هراز تا ساعت ۱۷
کد خبر : 1816368
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جانشین پلیس راه راهور فراجا از ترافیک سنگین در آزادراه‌های منتهی به تهران خبر داد و گفت: محور هراز به دلیل اجرای عملیات راهداری امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه، از ساعت ۸ صبح تا ۱۷ عصر در هر ۲ مسیر مسدود است.

به گزارش ایلنا از پلیس راه راهور فراجا، سرهنگ سیاوش محبی با تشریح آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور خاطرنشان کرد: محور هراز امروز سه شنبه ۳۰ تیرماه به دلیل اجرای عملیات لق‌گیری و ریزش‌برداری سنگ‌های ناپایدار، از ساعت ۸:۰۰ تا ۱۷:۰۰ در هر ۲ مسیر رفت و برگشت مسدود است و رانندگان می‌توانند از محورهای جایگزین فیروزکوه و کندوان برای تردد استفاده کنند.

وی افزود: در حال حاضر ترافیک در آزادراه قزوین - کرج - تهران، حدفاصل استاندارد تا پل کلاک و محدوده وردآورد، سنگین گزارش شده است. همچنین در آزادراه قم - تهران در محدوده‌های شکرآباد و سعیدآباد، آزادراه ساوه - تهران در محدوده عوارضی تهران، محور شهریار - تهران در برخی مقاطع و بزرگراه ورامین - تهران در محدوده قلعه‌نو نیز ترافیک سنگین جریان دارد.

جانشین پلیس راه راهور فراجا با بیان اینکه تردد در محورهای چالوس، فیروزکوه، محور قدیم تهران - بومهن، آزادراه تهران - پردیس، آزادراه تهران - شمال و آزادراه قزوین - رشت روان است، گفت: محور چالوس با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی در ارتفاعات، محور فیروزکوه با مه‌گرفتگی در ارتفاعات و برخی محورهای استان مازندران نیز با بارش پراکنده باران و مه‌گرفتگی همراه هستند.

سرهنگ محبی از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، آخرین وضعیت راه‌ها را بررسی کرده و با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، از شتاب‌زدگی و عجله در رانندگی خودداری کنند.

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