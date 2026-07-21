درخواست ۲۵۰ میلیون بابت فروش سوالات جعلی آزمون دستیاری
فعالیت سودجویان در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی شدت گرفته و بررسی گروهها و کانالهای مرتبط با آزمون نشان میدهد افرادی با ادعای دسترسی به سوالات آزمون دستیاری سال ۱۴۰۵، تلاش میکنند از اضطراب و نگرانی داوطلبان سوءاستفاده کرده و در ازای دریافت مبالغی سنگین، سوالاتی را که مدعی هستند نسخه اصلی آزمون است، به فروش برسانند.فعالیت سودجویان در شبکههای اجتماعی و پیامرسانها با نزدیک شدن به زمان برگزاری آزمون دستیاری تخصصی پزشکی شدت گرفته و بررسی گروهها و کانالهای مرتبط با آزمون نشان میدهد افرادی با ادعای دسترسی به سوالات آزمون دستیاری سال ۱۴۰۵، تلاش میکنند از اضطراب و نگرانی داوطلبان سوءاستفاده کرده و در ازای دریافت مبالغی سنگین، سوالاتی را که مدعی هستند نسخه اصلی آزمون است، به فروش برسانند.
به گزارش ایلنا از وزارت بهداشت، بررسیهای میدانی نشان میدهد مبالغ درخواستی این افراد در برخی موارد به ۲۵۰ میلیون تومان نیز میرسد. شیادان برای جلب اعتماد مخاطبان از روشهای مختلفی استفاده میکنند؛ از انتشار پیامهای ساختگی و رضایتنامههای جعلی گرفته تا فایلهای صوتی، تصاویر و ادعاهایی مانند «تنها یک یا دو سهمیه باقی مانده است»، «شما آخرین نفر هستید» یا «در صورت واریز فوری، تخفیف ویژه دریافت میکنید». هدف از این سناریوها تنها ایجاد احساس فوریت و وادار کردن داوطلب به پرداخت پول است.
در همین ارتباط، مسئولان معاونت آموزشی وزارت بهداشت با رد قاطع همه این ادعاها تاکید میکنند هیچ فرد یا گروهی خارج از فرآیندهای رسمی به سوالات آزمون دستیاری دسترسی ندارد و هرگونه ادعای فروش سوالات، مصداق کلاهبرداری و اخاذی است.
بر اساس مستندات موجود، فایلهای صوتی و پیامهای متعددی از فعالیت این افراد در گروههای تلگرامی و سایر شبکههای اجتماعی جمعآوری شده است که نشان میدهد کلاهبرداران با برنامهریزی قبلی و استفاده از شگردهای روانی، در کمین داوطلبان نشستهاند. نمونهای از این فایلهای صوتی نیز برای آگاهی داوطلبان منتشر شده تا شیوه عملکرد این شبکهها برای افکار عمومی روشنتر شود.
تجربه سالهای گذشته نیز نشان داده که اغلب افرادی که به این وعدههای دروغین اعتماد کردهاند، پس از برگزاری آزمون متوجه شدهاند قربانی کلاهبرداری شدهاند. این افراد علاوه بر از دست دادن مبالغ قابل توجه، بخش مهمی از زمان مطالعه خود را نیز صرف پیگیری وعدههای دروغین کرده و در نهایت با خسارت مالی و آسیبهای روحی مواجه شدهاند.
همزمان، منابع مسئول اعلام کردهاند فعالیت این شبکههای کلاهبرداری به طور مستمر از سوی مراجع امنیتی و انتظامی رصد میشود و اقدامات لازم برای شناسایی، دستگیری و برخورد قانونی با گردانندگان این صفحات و کانالها در حال انجام است. پروندههای مرتبط نیز از طریق مراجع قضایی پیگیری خواهد شد تا عاملان این اقدامات مجرمانه مطابق قانون مجازات شوند.
در پایان ضمن اطمینانبخشی به داوطلبان تاکید میکند آزمون دستیاری تخصصی پزشکی سال ۱۴۰۵ در سلامت و امنیت کامل برگزار خواهد شد و هیچگونه دسترسی غیرمجاز به سؤالات آزمون وجود ندارد. از داوطلبان نیز درخواست شده است به هیچیک از تبلیغات منتشرشده در فضای مجازی اعتماد نکنند و در صورت مشاهده هرگونه ادعای فروش سوالات، موضوع را برای پیگیری قانونی به مراجع ذیصلاح گزارش کنند.