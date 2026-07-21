دانشگاه امیرکبیر در جایگاه سوم رتبه بندی بنیاد ملی نخبگان

به گزارش ایلنا از روابط عمومی دانشگاه صنعتی امیرکبیر، بر اساس ارزیابی بنیاد ملی نخبگان، دانشگاه صنعتی شریف در جایگاه نخست دانشگاه علوم پزشکی تهران در جایگاه دوم و دانشگاه صنعتی امیرکبیر جایگاه سوم را به خود اختصاص داده است.

این رتبه‌بندی بر اساس تعداد برگزیدگان بنیاد ملی نخبگان نسبت به تعداد دانشجویان هر دانشگاه تعیین شده است.

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