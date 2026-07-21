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استفاده از داروهای آهسته‌رهش، رویکرد نوین درمان اعتیاد در کشور

استفاده از داروهای آهسته‌رهش، رویکرد نوین درمان اعتیاد در کشور
کد خبر : 1816352
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مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به تغییر الگوی مصرف مواد مخدر در جهان، بر ضرورت به‌روزرسانی روش‌های درمانی متناسب با این تحولات تأکید کرد و گفت: یکی از رویکردهای نوین درمان اعتیاد، استفاده از داروهای آهسته‌رهش است که می‌تواند نقش مؤثری در کاهش میل به مصرف مواد و افزایش ماندگاری درمان ایفا کند.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی ستاد مبارزه با مواد مخدر؛ سلیمان عباسی با اشاره به شعار روز جهانی مبارزه با مواد مخدر با عنوان «مسئله جهانی مواد مخدر؛ موضوعات پابرجا، چالش‌های نوپدید، پاسخ‌دهی نوآورانه» اظهار کرد: این شعار به‌درستی نشان می‌دهد که با ظهور مواد مخدر و روانگردان‌های جدید، شیوه‌های درمان نیز باید متناسب با این تغییرات به‌روزرسانی شود.

وی افزود: در سال‌های اخیر، الگوی مصرف مواد از مواد سنتی به سمت مواد صنعتی و روانگردان‌های جدید تغییر کرده و هر روز نیز ترکیبات جدیدی وارد بازار می‌شود؛ موضوعی که ضرورت بهره‌گیری از روش‌های درمانی نوین را بیش از گذشته آشکار کرده است.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به داروهای مورد استفاده در درمان اعتیاد گفت: در حال حاضر داروهایی مانند بوپرنورفین، متادون، شربت اوپیوم، نالتروکسان و سایر داروهای تخصصی، متناسب با شرایط هر بیمار در مراکز درمانی مورد استفاده قرار می‌گیرد و بخش قابل توجهی از این داروها در داخل کشور تولید می‌شود.

عباسی با اشاره به داروهای آهسته‌رهش به عنوان یکی از روش‌های جدید درمان اعتیاد اظهار داشت: این داروها به‌صورت تزریق‌های یک‌ماهه یا سه‌ماهه استفاده می‌شوند و با آزادسازی تدریجی دارو در بدن، میل به مصرف مواد را کاهش داده و به کنترل رفتارهای پرخطر کمک می‌کنند.

وی ادامه داد: استفاده از این روش موجب می‌شود فرد برای تهیه و مصرف مکرر مواد از محیط کار یا خانواده فاصله نگیرد و احتمال بازگشت به رفتارهای پرخطر و حضور در محیط‌های آلوده نیز کاهش یابد.

مدیرکل درمان ستاد مبارزه با مواد مخدر با تأکید بر اینکه اثربخشی درمان تنها به نوع دارو وابسته نیست، تصریح کرد: دارودرمانی باید در کنار مداخلات روان‌شناختی، اجتماعی و توانمندسازی افراد انجام شود تا نتایج درمان پایدارتر باشد.

عباسی خاطرنشان کرد: ستاد مبارزه با مواد مخدر با بازنگری در پروتکل‌های درمانی، شیوه تجویز دارو، نحوه توزیع و نظارت بر مصرف داروها، تلاش می‌کند ضمن ارتقای کیفیت خدمات درمانی، از خروج دارو از چرخه درمان و مصرف خارج از ضوابط نیز جلوگیری کند.

وی در پایان تأکید کرد: همزمان با تغییر الگوی مواد مخدر در جهان، لازم است نظام درمان اعتیاد نیز به سمت بهره‌گیری از دانش روز، داروهای نوین و پاسخ‌های علمی و نوآورانه حرکت کند تا اثربخشی درمان افزایش یافته و از بازگشت افراد به مصرف مواد جلوگیری شود.

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