‌به گزارش ایلنا از پلیس، در جلسه کمیسیون عملیات ویژه یگان حفاظت شهرداری تهران، سردار «قاسم رضایی» جانشین فرماندهی انتظامی کل، به بررسی عملکرد و اثر بخشی این یگان‌در تأمین امنیت پرداخت.‌

وی در این جلسه، تشکیل یگان‌های حفاظتی را تصمیمی «راهبردی و هوشمندانه» اعلام کرد و این مجموعه‌ها را تسهیل‌کننده‌ی ارتباطات انتظام‌بخش میان دستگاه‌های متبوع و فراجا دانست.

سردار رضایی همچنین بر اهمیت آموزش مستمر، رعایت نظم و انضباط معنوی و ظاهری کارکنان تأکید کرد و سازمان پلیس را نهادی «انسان‌محور» دانست که متکی به آموزش‌های به‌روز، مستمر و اصولی است.‌

این مقام ارشد انتظامی با اشاره به مأموریت خطیر یگان حفاظت شهرداری تهران، عملکرد درخشان این مجموعه را پیش‌رانی در ارتقای امنیت اجتماعی و تقویت سرمایه اجتماعی پلیس ارزیابی کرد.

وی با تأکید بر اینکه در یک سازمان انقلابی، «ولایت‌مداری» و «تکریم مردم با اخلاق حسنه» اولویت بنیادین است، در پایان این جلسه ضمن تبریک ترفیع سرتیپ پاسدار «رضا بنی اسدی فر» از تلاش‌های خستگی‌ناپذیر ایشان در کسوت فرمانده یگان های انتظامی حفاظتی فراجا و همچنین از تلاش های موثر فرمانده یگان حفاظت شهرداری تهران سردار سید «هادی موسوی» با اهدا لوح سپاس تقدیر کرد.