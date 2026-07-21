به گزارش ایلنا، مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ از شناسایی و دستگیری گرداننده یکی از صفحات معاند در فضای مجازی خبر داد.

بر اساس این گزارش، در پی رصدهای اطلاعاتی و پایش مستمر فضای مجازی، مأموران پلیس اطلاعات فرماندهی انتظامی تهران بزرگ فردی را که با انتشار محتوای هدفمند در راستای تشویش اذهان عمومی و فعالیت تبلیغی علیه امنیت روانی جامعه اقدام می‌کرد، شناسایی کردند.

بررسی‌های فنی و اطلاعاتی نشان داد متهم با مدیریت یک صفحه در فضای مجازی و انتشار مطالب و محتوای خلاف واقع، در مقاطع مختلف با تولید و بازنشر مطالب همسو با رسانه‌ها و جریان‌های معاند، در جهت القای ناامیدی، تشویش افکار عمومی و حمایت تبلیغی از اقدامات رژیم صهیونیستی فعالیت داشته است.

پس از تکمیل اقدامات اطلاعاتی و شناسایی محل اختفای متهم، مأموران پلیس اطلاعات با هماهنگی مرجع قضایی در عملیاتی غافلگیرانه وی را دستگیر کردند. همچنین تمامی صفحات و بسترهای مجازی مورد استفاده متهم، با دستور قضایی مسدود و ادله دیجیتال مرتبط نیز برای بررسی‌های تخصصی توقیف شد.

بر اساس اعلام مرکز اطلاع‌رسانی فرماندهی انتظامی تهران بزرگ، متهم پس از انجام تحقیقات مقدماتی، برای سیر مراحل قانونی به مرجع قضایی معرفی شد.

فرماندهی انتظامی تهران بزرگ در پایان با تأکید بر رصد مستمر فضای مجازی اعلام کرد: پلیس در چارچوب قانون، هرگونه فعالیت مجرمانه در بستر فضای مجازی که موجب اخلال در امنیت روانی جامعه یا نقض قوانین کشور شود را با جدیت پیگیری کرده و با مرتکبان برابر قانون برخورد خواهد کرد.