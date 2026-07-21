خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

با تصویب کمیسیون ماده ۵ شهر تهران؛

نوسازی یکی از بیمارستان‌های ناایمن پایتخت کلید خورد

نوسازی یکی از بیمارستان‌های ناایمن پایتخت کلید خورد
کد خبر : 1816342
لینک کوتاه کپی شد.

هفتصدوسی‌وپنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران با تصویب دو پرونده مهم شهرسازی همراه بود و اعضای کمیسیون ضمن موافقت با طرح ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان رسول اکرم(ص) به‌عنوان یکی از ساختمان‌های ناایمن پایتخت، اصلاح طرح اجرایی خیابان پاتریس لومومبا را نیز با هدف صیانت از حقوق مکتسبه مالکان به تصویب رساندند.

به گزارش ایلنا، هفتصدوسی‌وپنجمین جلسه کمیسیون ماده ۵ شهر تهران برگزار شد و اعضای کمیسیون پس از بررسی ابعاد شهرسازی، ترافیکی، زیست‌محیطی و حقوقی پرونده‌های مطرح‌شده، دو مصوبه مهم را به تصویب رساندند.

یکی از مهم‌ترین مصوبات این جلسه به ایمن‌سازی و نوسازی بیمارستان رسول اکرم(ص) اختصاص داشت. این طرح در راستای سیاست‌های معاونت شهرسازی و معماری شهرداری تهران برای ارتقاء ایمنی فضاهای خدمات عمومی و رفع موانع شهرسازی پروژه‌های اولویت‌دار تهیه شده است و مصوبه مذکور با فراهم کردن بسترهای قانونی و شهرسازی، امکان نوسازی بیمارستان رسول اکرم(ص) به عنوان یکی از ساختمان های ناایمن پایتخت را با نوسازی دو بلوک و تامین پارکینگ فراهم می‌کند. اقدامی که علاوه بر افزایش ایمنی بیماران، مراجعان و کادر درمان، به ارتقاء کیفیت خدمات درمانی و افزایش تاب‌آوری زیرساخت‌های سلامت شهر تهران منجر خواهد شد.

به گزارش شهر، اعضای کمیسیون همچنین با اصلاح طرح اجرایی خیابان پاتریس لومومبا موافقت کردند. بر اساس این مصوبه، املاک شخصی دارای حقوق مکتسبه که در مسیر گذر پیش‌بینی شده قرار گرفته بودند، از محدوده گذر خارج شدند تا ضمن رعایت حقوق قانونی مالکان، اجرای طرح با حداقل تعارضات حقوقی و با حفظ کارآمدی شبکه معابر امکان‌پذیر شود.

مصوبات این جلسه پس از طی مراحل قانونی، در سامانه «شفاف» منتشر خواهد شد.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل