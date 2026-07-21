سازمان پزشکی قانونی کشور:
۸۸۸ نفر بر اثر غرق شدگی جان باختند
سازمان پزشکی قانونی کشور ضمن هشدار درباره افزایش موارد غرق شدگی در فصل گرم سال، اعلام کرد: بیش از ۴۰ درصد تلفات مربوط به فصل تابستان است.
به گزارش ایلنا از سازمان پزشکی قانونی کشور، در سال گذشته (۱۴۰۴)، ۸۸۸ نفر بر اثر غرق شدگی در کشور جان خود را از دست دادند که ۷۴۸ نفر از آنان مرد و ۱۴۰ نفر زن هستند. در این مدت بیشترین تلفات غرق شدگی به ترتیب در استان های خوزستان با ۱۲۳، فارس با ۸۳ و مازندران با ۷۴ فوتی ثبت شده است.
آمار تلفات غرق شدگی در سال گذشته در مقایسه با سال قبل از آن در حالی کاهش ۱۳.۵ درصدی را نشان می دهد که این تعداد کمترین آمار غرق شدگی طی پنج سال اخیر است.
بررسی آمارهای سازمان پزشکی قانونی کشور نشان می دهد که در سال های ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۳ آمار تلفات غرق شدگی همواره بیش از هزار نفر بوده در حالی که در سال گذشته تعداد تلفات به ۸۸۸ نفر کاهش پیدا کرده است.
با وجود کاهش قابل توجه آمار تلفات غرق شدگی در سال گذشته که نشان دهنده توجه و احتیاط بیشتر از سوی مردم عزیز و افزایش مراقبتها است، تعداد تلفات در فصل تابستان همچنان بالاست و سازمان پزشکی قانونی کشور با امید کاهش هرچه بیشتر این آمار، به هموطنان توصیه می کند در سفر به استانهای ساحلی و یا هنگام شنا کردن به نکات ایمنی توجه بیشتری داشتهباشند.
بر اساس آمارهای موجود در سه ماهه تیر، مرداد و شهریور سال گذشته، ۳۶۳ نفر در مکانهای آبی جان خود را از دست دادهاند که این آمار، ۴۰.۹ درصد از کل تلفات ثبت شده در طول سال را در برمیگیرد.
در سال گذشته بیشترین تعداد غرقشدگی در مرداد ماه با ۱۳۲ فوتی و کمترین آن با ۳۵ فوتی در دی ماه ثبت شده؛ ضمن آنکه ماه مرداد عمدتاً بیشترین قربانیان شناکردن را به خود اختصاص می دهد و این موضوع حداقل در چند سال اخیر تکرار شدهاست.
برخلاف تصور عمومی، بیشترین تلفات غرقشدگی سال گذشته مربوط به رودخانهها و استخرهای کشاورزی است و دریا در رتبه سوم این آمار قرار میگیرد. در سال گذشته ۲۲۳ نفر در رودخانهها جان خود را بر اثر غرق شدگی از دست دادند، پس از آن استخرهای کشاورزی با ۱۷۷ فوتی در رتبه دوم تلفات غرق شدگی قرار گرفته که متاسفانه آماری قابل توجه در مقایسه با دیگر مکانهای آبی است.
پس از استخرهای کشاورزی، دریا با ۱۷۵ فوتی در رتبه سوم تلفات قرار دارد که ۱۱ نفر این متوفیات در مناطق ایمنسازی شده و مجاز و ۱۶۴ نفر در مناطق غیرمجاز جان خود را از دست دادهاند. این آمار بیانگر تاثیر اقدامات انجام شده در مناطق ایمنسازی شده، لزوم توجه بیشتر به توسعه این مناطق و اهمیت ویژه استفاده هموطنان عزیزمان از این مناطق برای شنا در دریاست.
در فصل جاری سازمان پزشکی قانونی کشور با هدف کاهش تلفات غرق شدگی از هموطنان عزیز می خواهد که در هنگام شنا و آبتنی نکات ایمنی و هشدارهای ارائه شده برای پیشگیری از غرق شدگی را جدی بگیرند و در هنگام مراجعه به چنین مکانهایی به طور ویژه مراقب کودکان و نوجوانان باشند تا ضمن تجربه سفری ایمن، همراه با خاطرات خوش، در پایان فصل تابستان نیز شاهد کاهش آمار غرقشدگی و ثبت کمترین میزان درگذشت عزیزانمان در این بخش باشیم.