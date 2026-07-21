صدور کیفرخواست سارق مسلح دو طلافروشی تهران
دادستان تهران از صدور کیفرخواست برای متهم سرقتهای مسلحانه از دو طلافروشی در پایتخت خبر داد.
به گزارش ایلنا، علی صالحی، دادستان تهران با اشاره به وقوع دو فقره سرقت مسلحانه با استفاده از سلاح گرم از دو طلافروشی واقع در تهران اظهار داشت: در اردیبهشت ماه سال جاری و به فاصله یک هفته، دو فقره سرقت مسلحانه از دو طلافروشی در دو نقطه تهران صورت گرفت و منجر به تشکیل پرونده در دادسرای ناحیه ۳۴ تهران (ویژه سرقت مسلحانه و جرایم مقرون به آزار) شد.
وی یادآور شد: متهم پرونده پس از شناسایی خودوری مورد استفاده در سرقت ها، شناسایی و دستگیر شد و با عناوین اتهامی:مباشرت در دو فقره سرقت مسلحانه با سلاح گرم در روز و به صورت تک نفری و حمل و نگهداری یک قبضه سلاح گرم کلت کمری تحت پیگرد و تحقیقات قرار گرفت.
دادستان تهران با بیان اینکه طلاهای مسروقه از محل اختفای همدست متهم در یکی از شهرهای شمالی کشور، کشف و ضبط گردید؛ افزود: سارق یک مرد جوان بود که در تاریخ ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از یک خودروی آریزوی مشکی رنگ به یک طلافروشی واقع در میدان امام حسین (ع) مراجعه و پس از تهدید فروشنده با سلاح کمری، حدود یکصد گرم طلا، سرقت کرد و از محل متواری شد.
وی همچنین هشت روز بعد در مورخ ۲۰ اردیبهشت ۱۴۰۵ با استفاده از همان خودرو و توسل به همان شیوه، حدود ۷۰ گرم طلا را از یک طلافروشی واقع در بلوار شهید اندرزگو به سرقت برد، که با دستور قضایی و تلاش مأموران پلیس اگاهی دستگیر و مورد تعقیب و تحقیقات قرار گرفت و نهایتاًبا عناوین اتهامی فوق الذکر، کیفرخواست علیه مشارالیه صادر و به دادگاه ارسال شد.
صالحی با اشاره به اینکه علاوه بر توقیف خودروی مورد استفاده در جرایم، از محل اختفای متهم یک قبضه سلاح کمری به همراه ۱۰ تیر جنگی و دو تیغه خشاب کشف و ضبط شده است؛ تأکید کرد: حفظ امنیت مردم خط قرمز دستگاه قضایی است و دادسرای تهران به پروندههای اشخاصی که به هر نحو بخواهند امنیت شهروندان را مختل کنند، خصوصاًمرتکبان سرقتهای مقرون به آزار، مسلحانه و جرایم خشن، با سرعت و قاطعیت و بدون هیچ گونه اغماض رسیدگی میکند.