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در ایام بدرقه رهبر شهید انجام شد؛

۱۶۰ رام قطار، ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار سفر ایستگاهی را ثبت کردند

۱۶۰ رام قطار، ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار سفر ایستگاهی را ثبت کردند
کد خبر : 1816327
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رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران با پرداختن به اقدامات حمل و نقلی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه گفت: بهره‌برداری مستمر و بدون وقفه در سه شبانه روز متوالی و این سطح از آمادگی تجربه کم نظیری بود و با شناسایی ۳۰ ایستگاه هدف، توزیع متوازن زائران در طول خطوط شبکه انجام شد. ۱۶۰ رام قطار ۶ هزار و ۶۸۴ حرکت را ثبت کرد و ۵۰۰ حرکت فوق العاده نیز پیش بینی شده بود. ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی نیز در این ایام به ثبت رسید.

به گزارش ایلنا، سید محمد آقامیری در چهارصد و نوزدهمین جلسه شورای اسلامی شهر تهران با اشاره به اقدامات حمل و نقلی در روزهای ۱۳، ۱۴ و ۱۵ تیرماه اظهار کرد: این اقدامات جلوه ای از آمادگی، انسجام و مدیریت یکپارچه و توانمندی عملیاتی مجموعه مترو بود که توانست یکی از پیچیده ترین عملیات های تاریخ مترو را به نمایش بگذارد.

وی افزود: بهره برداری مستمر و بدون وقفه در سه شبانه روز متوالی و این سطح از آمادگی تجربه کم نظیری بود و با شناسایی ۳۰ ایستگاه هدف، توزیع متوازن زائران در طول خطوط شبکه انجام شد. ۱۶۰ رام قطار ۶ هزار و ۶۸۴ حرکت را ثبت کرد و ۵۰۰ حرکت فوق العاده نیز پیش بینی شده بود. ۲۳ میلیون و ۶۴۰ هزار و ۸۶ سفر ایستگاهی نیز در این ایام به ثبت رسید.

آقامیری با بیان اینکه ۱۸۹ هزار و ۸۸۲ کیلومتر پیمایش پیش بینی شده بود، خاطرنشان کرد: ۵۴۹ کیلومتر پیمایش فوق العاده نیز پیش بینی شده بود که در نهایت به ۲۰۵ هزار و ۴۳۴ کیلومتر پیمایش رسید. 

وی افزود: با این حجم سفر سرفاصله قطارها به یک دقیقه رسیده بود. موفقیت این عملیات حاصل هفته ها برنامه ریزی و اقدامات فنی بود. این اقدامات نمونه ای روشن از توان عملیاتی در مدیریت بحران ها و رویدادهای عظیم شهری است. این تجربه ارزشمند می تواند به عنوان الگوی اقدامات آینده قرار بگیرد. 

به گزارش شهر، رئیس کمیته عمران شورای اسلامی شهر تهران تأکید کرد: نیروها در ۱۶۳ ایستگاه تلاش شبانه روزی داشتند که از تلاش آنها و همچنین مدیرعامل شرکت بهره برداری و معاون حمل و نقل و ترافیک شهرداری تهران تقدیر می کنم.

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