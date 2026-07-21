واکنش پلیس به بازنشر ویدئوهای تکراری از سخنگوی فراجا
دفتر سخنگوی فراجا با تکذیب انتشار اظهارات جدید منتسب به سردار سعید منتظرالمهدی درباره موضوع عفاف و حجاب، اعلام کرد: فیلمها و اخبار منتشرشده در روزهای اخیر یا مربوط به اردیبهشت ۱۴۰۳ هستند.
به گزارش ایلنا، دفتر سخنگوی فراجا اعلام کرد: در چند روز اخیر فیلمی قدیمی و مربوط به اردیبهشت سال ۱۴۰۳ از سردار سعید منتظرالمهدی، سخنگوی فراجا در خصوص مسائل اجتماعی و برخورد با هنجار شکنان به عنوان اظهارات جدید در برخی رسانهها منتشر شده است. همچنین فیک نیوزهای متعددی با استفاده از هوش مصنوعی در خصوص موضوعات پوشش و عفاف و حجاب به نقل از سردار منتظرالمهدی در برخی از صفحات شبکههای اجتماعی مشاهده شده است.
مجددا تأکید میشود که این محتواها تماما جعلی و ساخته هوش مصنوعی یا قدیمی و بازنشر از زمانهای گذشته بوده و شهروندان گرامی صرفا اخبار و اطلاعات پلیس را از وبگاه خبری https://news.police.ir/ یا مراجع رسمی خبری در کشور دنبال کنند.