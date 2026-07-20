قدردانی رئیس پلیس راه فراجا از حضور میدانی وزیر راه و سخنگوی دولت

وی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با وزیر راه و شهرسازی هم‌زمان با حضور ایشان در پاسگاه پلیس راه بندر لنگه، افزود: در همان زمان، مراتب قدردانی خود را از حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و هیأت همراه اعلام کردم، اما این حضور میدانی و انتخاب پاسگاه پلیس راه به‌عنوان یکی از مقاصد بازدید، اقدامی ارزشمند در حمایت از کارکنان پلیس راه و شایسته تقدیر رسمی است؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به نقش پلیس راه در تأمین نظم و ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی کشور است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همواره از مهم‌ترین شرکای عملیاتی پلیس راه در اجرای مأموریت‌های تخصصی بوده‌اند، تصریح کرد: تعامل، هماهنگی و پشتیبانی مستمر این مجموعه، به‌ویژه در مدیریت شرایط بحرانی، حوادث طبیعی، انسداد مسیرها و بازگشایی محورهای مواصلاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به مردم داشته است.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: موفقیت پلیس راه در اجرای مأموریت‌های محوله، حاصل همکاری، هم‌افزایی و انسجام عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌هاست. بدون تردید، حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، همراهی رئیس سازمان راهداری و حضور میدانی مسئولان دولت، موجب ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش انگیزه کارکنان پلیس راه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در شبکه راه‌های کشور خواهد شد.

وی افزود: تجربه مدیریت رخدادهای اخیر نشان داد هر زمان هماهنگی میان پلیس راه و راهور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با انسجام بیشتری دنبال شده، روند بازگشایی محورهای آسیب‌دیده، رفع مشکلات مردم و بازگشت شرایط به حالت عادی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق شده است؛ موضوعی که نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی ترددها، کاهش مخاطرات جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان، ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سخنگوی دولت، ابراز امیدواری کرد این تعامل سازنده و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، با قوت تداوم یافته و زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور، کاهش تصادفات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای را بیش از پیش فراهم کند.