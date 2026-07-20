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قدردانی رئیس پلیس راه فراجا از حضور میدانی وزیر راه و سخنگوی دولت

قدردانی رئیس پلیس راه فراجا از حضور میدانی وزیر راه و سخنگوی دولت
کد خبر : 1816181
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رئیس پلیس راه راهور فراجا با تقدیر از حضور میدانی وزیر راه و شهرسازی و سخنگوی دولت در پاسگاه پلیس راه بندر لنگه، این اقدام را نشان‌دهنده اهتمام ویژه دولت به ارتقای ایمنی راه‌ها و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حمل‌ونقل جاده‌ای دانست و بر نقش تعیین‌کننده این تعامل در مدیریت بحران‌ها و کاهش سوانح رانندگی تأکید کرد.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، سردار احمد کرمی‌اسد، رئیس پلیس راه راهور فراجا، در گفت‌وگو با پایگاه اطلاع‌رسانی دولت با تقدیر از حضور فرزانه صادق، وزیر راه و شهرسازی، فاطمه مهاجرانی، سخنگوی دولت، اکبری، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و دیگر مسئولان در بازدید میدانی از پاسگاه پلیس راه بندر لنگه و محورهای آسیب‌دیده از حملات اخیر دشمن آمریکایی، اظهار کرد: حضور مسئولان ارشد دولت در کنار کارکنان عملیاتی پلیس راه، بیانگر اهتمام ویژه دولت به ارتقای ایمنی راه‌ها، مدیریت میدانی شرایط و تقویت هماهنگی میان دستگاه‌های متولی حوزه حمل‌ونقل جاده‌ای است.

وی با اشاره به گفت‌وگوی تلفنی خود با وزیر راه و شهرسازی هم‌زمان با حضور ایشان در پاسگاه پلیس راه بندر لنگه، افزود: در همان زمان، مراتب قدردانی خود را از حضور وزیر محترم راه و شهرسازی و هیأت همراه اعلام کردم، اما این حضور میدانی و انتخاب پاسگاه پلیس راه به‌عنوان یکی از مقاصد بازدید، اقدامی ارزشمند در حمایت از کارکنان پلیس راه و شایسته تقدیر رسمی است؛ اقدامی که نشان‌دهنده توجه ویژه وزارت راه و شهرسازی به نقش پلیس راه در تأمین نظم و ایمنی تردد در محورهای مواصلاتی کشور است.

رئیس پلیس راه راهور فراجا با تأکید بر اینکه وزارت راه و شهرسازی و سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای همواره از مهم‌ترین شرکای عملیاتی پلیس راه در اجرای مأموریت‌های تخصصی بوده‌اند، تصریح کرد: تعامل، هماهنگی و پشتیبانی مستمر این مجموعه، به‌ویژه در مدیریت شرایط بحرانی، حوادث طبیعی، انسداد مسیرها و بازگشایی محورهای مواصلاتی، نقش تعیین‌کننده‌ای در حفظ ایمنی تردد، تسهیل عبور و مرور و ارائه خدمات مطلوب به مردم داشته است.

سردار کرمی‌اسد خاطرنشان کرد: موفقیت پلیس راه در اجرای مأموریت‌های محوله، حاصل همکاری، هم‌افزایی و انسجام عملیاتی میان تمامی دستگاه‌های مسئول در حوزه ایمنی راه‌هاست. بدون تردید، حمایت‌های وزیر راه و شهرسازی، همراهی رئیس سازمان راهداری و حضور میدانی مسئولان دولت، موجب ارتقای آمادگی عملیاتی، افزایش انگیزه کارکنان پلیس راه و ارتقای کیفیت خدمات ارائه‌شده در شبکه راه‌های کشور خواهد شد.

وی افزود: تجربه مدیریت رخدادهای اخیر نشان داد هر زمان هماهنگی میان پلیس راه و راهور، وزارت راه و شهرسازی، سازمان راهداری و سایر دستگاه‌های امدادی و خدمات‌رسان با انسجام بیشتری دنبال شده، روند بازگشایی محورهای آسیب‌دیده، رفع مشکلات مردم و بازگشت شرایط به حالت عادی با سرعت و اثربخشی بیشتری محقق شده است؛ موضوعی که نقش مستقیمی در ارتقای ایمنی ترددها، کاهش مخاطرات جاده‌ای و کاهش سوانح رانندگی دارد.

رئیس پلیس راه راهور فراجا در پایان، ضمن قدردانی از وزیر راه و شهرسازی، رئیس سازمان راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای و سخنگوی دولت، ابراز امیدواری کرد این تعامل سازنده و هم‌افزایی بین‌دستگاهی، با قوت تداوم یافته و زمینه ارتقای ایمنی راه‌های کشور، کاهش تصادفات و ارائه خدمات مطلوب‌تر به کاربران جاده‌ای را بیش از پیش فراهم کند.

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