به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دولت، جعفر میعادفر، رئیس سازمان اورژانس کشور، در آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانس‌های کشور با اشاره به روند نوسازی ناوگان فوریت‌های پزشکی، اظهار کرد: تمام همت و تلاش مجموعه اورژانس در این شرایط دشوار بر این است که به تعبیر امام شهیدمان، مردم کشورمان جز درد بیماری، رنج دیگری را تحمل نکنند؛ این رویکرد در مسیر نوسازی ناوگان به‌خوبی در حال تحقق است.

وی با اشاره به توزیع آمبولانس‌های جدید گفت: در این مرحله ۱۰۰ دستگاه آمبولانس به ناوگان اورژانس اضافه شد که طبق برنامه‌ریزی، در توزیع این خودروها به‌گونه‌ای عمل شده که هر استان حداقل دو دستگاه آمبولانس دریافت کند.

مشارکت ۱۴ استان برای تأمین ۵۰۰ آمبولانس

رئیس سازمان اورژانس کشور درباره راهکارهای تأمین ناوگان افزود: علاوه بر قراردادهای جاری، برای خرید ۵۰۰ دستگاه آمبولانس با استانداری‌ها تفاهم‌نامه همکاری امضا کرده‌ایم تا با مشارکت استان‌ها، فرآیند واردات و الحاق این خودروها به ناوگان تسریع شود. تاکنون با حدود ۱۴ استان در این زمینه تفاهم شده و این ۵۰۰ دستگاه قطعاً تا پایان سال وارد ناوگان خواهد شد.

دکتر میعادفر در خصوص سایر برنامه‌های تأمین ناوگان تصریح کرد: قرارداد خرید ۱۵۰ دستگاه دیگر نیز منعقد شده که با تأمین ارزش آن، وارد ناوگان می‌شود. همچنین از محل اعتبارات بانک جهانی (سبد کواکس)، خرید ۱۰۰۰ تا ۱۵۰۰ دستگاه دیگر پیش‌بینی شده است که در حال حاضر مشکل اعتباری (ریالی) و ارزی برای آن نداریم؛ در صورت نهایی شدن قراردادها، این آمبولانس‌ها نیز به‌تدریج طی یک سال آینده به توان عملیاتی کشور اضافه خواهند شد.

وضعیت ناوگان فرسوده

رئیس سازمان اورژانس کشور با ارائه آماری از وضعیت موجود، خاطرنشان کرد: در حال حاضر حدود ۳۰۰۰ دستگاه آمبولانس فرسوده در کشور داریم که بخشی از آن‌ها در حال جایگزینی است. در حوزه اورژانس پیش‌بیمارستانی، ۴۰۰ تا ۵۰۰ دستگاه و در حوزه اورژانس بیمارستانی نیز حدود ۲۰۰ تا ۳۰۰ دستگاه فرسوده تاکنون جایگزین شده‌اند که امیدواریم با ادامه این روند، وضعیت ناوگان به شرایط مطلوب برسد.

وی در پایان با اشاره به ظرفیت‌های داخلی گفت: اگر بتوانیم تأمین شاسی آمبولانس‌ها را با موفقیت انجام دهیم، شرکت‌های توانمند داخلی آمادگی و تخصص بالایی دارند که می‌توانند آن‌ها را با استانداردهای لازم به آمبولانس‌های مجهز تبدیل کنند.

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