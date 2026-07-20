وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی:
کمبود داروهای ضروری و بیمارستانی بهطور چشمگیری کاهش یافته است/ آمادگی کامل تیم ملی سلامت برای اربعین
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانسهای کشور، با اشاره به دستور ویژه رئیسجمهور برای تأمین منابع مالی تولیدکنندگان دارو، از بهبود وضعیت بازار دارو و کاهش چشمگیر کمبودهای دارویی بهویژه در بخش داروهای ضروری و بیمارستانی خبر داد.
به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاعرسانی دولت، محمدرضا ظفرقندی، وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، امروز (دوشنبه) 29 تیرماه در حاشیه آیین ارتقای ظرفیت ناوگان آمبولانسهای بیمارستانی و اورژانس کشور، در جمع خبرنگاران ضمن اشاره به اهمیت تجهیزات امدادی اظهار کرد: در شرایط حساس، سرعت ارائه خدمات اورژانسی حیاتی است. بر همین اساس، برنامه ارتقای ناوگان آمبولانسها با اولویت آغاز شده و 100 دستگاه جدید، امروز وارد چرخه خدمت شد که این روند به تدریج تا پایان سال حداقل 5 برابر خواهد شد.
وزیر بهداشت در ادامه در پاسخ به سؤالی درباره آخرین وضعیت بازار دارو و اقدامات صورتگرفته برای رفع کمبودها، تصریح کرد: با دستورات مؤکد رئیسجمهور، منابع مالی مناسبی برای حمایت از شرکتهای تولیدکننده دارو اختصاص یافته است. خوشبختانه در حال حاضر، آمار کمبودهای دارویی نسبت به ماههای گذشته کاهش یافته و وضعیت در حوزه داروهای ضروری و بیمارستانی بسیار بهتر شده است.
وی در خصوص مشکلات مالی در بخشهای بیمهای نیز گفت: در حال هماهنگی با سازمانهای بیمهگر و سازمان برنامه و بودجه هستیم تا چالشهای موجود در این بخش نیز مرتفع شود.
ظفرقندی ابراز امیدواری کرد که با حل مسائل مربوط به واردات مواد اولیه و فرآیندهای حملونقل، ذخایر دارویی مناسبی برای ادامه سال فراهم شود تا مردم در تأمین دارو دچار مشکل نشوند.
وزیر بهداشت همچنین در پاسخ به سؤالی درباره آمادگی تیم سلامت برای ایام اربعین حسینی، گفت: تجربه موفق سالهای گذشته و عملکرد اورژانس در مدیریت ازدحام جمعیت و گرما در مراسم وداع با رهبر شهید انقلاب، نشاندهنده توانمندی بالای تیم سلامت کشور است. در حال حاضر نیز امکانات و تجهیزات شهرهای مرزی توسط سازمان اورژانس ارزیابی شده و در حال رفع نیازمندیها هستیم تا امسال نیز همچون سالهای گذشته، این مراسم با بالاترین سطح ایمنی و کیفیت خدمات سلامت برگزار شود.