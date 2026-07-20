خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

تردد خودروهای عمومی وارداتی با پلاک منطقه آزاد تهران

تردد خودروهای عمومی وارداتی با پلاک منطقه آزاد تهران
کد خبر : 1816145
لینک کوتاه کپی شد.

رئیس کمیته شفافیت و شهر هوشمند شورای اسلامی شهر تهران از تردد خودروهای عمومی وارداتی با پلاک منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی (ره) در پایتخت خبر داد.

به گزارش ایلنا، احمد صادقی با اشاره به پلاک‌گذاری خودروهای حمل و نقل عمومی در منطقه آزاد فرودگاه امام خمینی(ره)، اظهار کرد: یکی از تصمیمات در مناطق آزاد این بود که خودروها با پلاک این مناطق بتوانند تا شعاع مشخصی تردد کنند.

وی با بیان اینکه این شعاع در مناطق آزاد مختلف کشور متفاوت است، خاطرنشان کرد: تاکنون تصمیمی برای منطقه آزاد در تهران گرفته نشده بود که اخیراً این اقدام صورت گرفته اما در حال حاضر تنها خودروهای حمل و نقل عمومی با پلاک منطقه آزاد تهران مجوز تردد دارند.

به گزارش شهر، صادقی با اعلام اینکه در دیگر مناطق آزاد خودروهای شخصی نیز تا شعاع مشخصی مجوز تردد دارند، یادآور شد: تصمیم جدید در منطقه آزاد تهران این است که خودروهای حمل و نقل عمومی می‌توانند با پلاک آن منطقه تا شعاع مشخصی تردد کنند و واردات آن نیز تابع قوانین منطقه آزاد است.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل