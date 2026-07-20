تشدید نظارت بر محورهای مواصلاتی
رئیس پلیس راهور فراجا در سفر به استان فارس، با بازدید از محورهای مواصلاتی بر رصد مستمر جادهها، ارتقای ایمنی سفرها و آمادگی کامل پلیس تأکید کرد.
به گزارش ایلنا، سردار سید تیمور حسینی، رئیس پلیس راهور فراجا، در ادامه بازدیدهای میدانی از محورهای مواصلاتی جنوب کشور پس از حملات اخیر دشمن و با هدف ارزیابی روند بازگشایی مسیرهای آسیبدیده، تسهیل عبور و مرور و ارتقای ایمنی سفرها، به استان فارس سفر کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا در این سفر با حضور در پاسگاههای پلیس راه، محورهای اصلی و ترانزیتی و مسیرهایی که طی روزهای اخیر به دلیل افزایش جابهجایی کالا، تردد ناوگان حملونقل و مدیریت ترافیک از اهمیت ویژهای برخوردار بودهاند، آخرین وضعیت تردد و خدماترسانی را از نزدیک مورد ارزیابی قرار داد.
سردار حسینی ضمن قدردانی از تلاش شبانهروزی مأموران پلیس راه و پلیس راهور، بر رصد مستمر تمامی محورهای مواصلاتی استان، پایش لحظهای وضعیت ترافیک، حضور میدانی مؤثر مأموران، آمادگی کامل برای مدیریت هرگونه شرایط اضطراری، تأمین امنیت سفرهای جادهای و ارائه خدمات مناسب به شهروندان، رانندگان و مسافران تأکید کرد.
وی همچنین بر افزایش نظارت بر محورهای پرتردد، مدیریت عبور و مرور ناوگان حملونقل کالا، کنترل نقاط حادثهخیز، بررسی وضعیت ایمنی زیرساختهای جادهای، هماهنگی مستمر با پلیس راه، سازمان راهداری و دستگاههای امدادی و تسریع در رفع هرگونه گره ترافیکی احتمالی تأکید و دستورات لازم را در این زمینه صادر کرد.
رئیس پلیس راهور فراجا با اشاره به شرایط ویژه کشور و ضرورت حفظ آمادگی کامل دستگاههای خدماترسان، اظهار کرد: بازدیدهای میدانی از استانهای مختلف بهصورت مستمر ادامه خواهد داشت تا وضعیت محورهای مواصلاتی، نحوه خدماترسانی، آمادگی یگانهای پلیس، ایمنی مسیرها و روند تردد خودروهای سبک و سنگین بهصورت مستقیم رصد شود و در صورت نیاز، تصمیمات لازم برای تسهیل عبور و مرور و افزایش ضریب ایمنی جادهها در کوتاهترین زمان اتخاذ شود.
سردار حسینی خاطرنشان کرد که هدف از این بازدیدهای میدانی، حفظ پایداری شبکه حملونقل جادهای، ایجاد آرامش برای کاربران جاده، پشتیبانی از ناوگان حملونقل کالا و مسافر و اطمینان از تردد ایمن و روان در تمامی محورهای کشور است و پلیس راهور با حضور میدانی و نظارت مستمر، این مأموریت را بهصورت مستمر و با تمام توان دنبال خواهد کرد.