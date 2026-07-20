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صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۰ استان

صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۰ استان
کد خبر : 1816062
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سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور از سه‌شنبه تا چهارشنبه و احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی و خسارت به محصولات کشاورزی خبر داد.

به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از روز سه‌شنبه ۳۰ تیر تا چهارشنبه ۳۱ تیر در بخش‌هایی از کشور تشدید می‌شود.

بر اساس این هشدار، سه‌شنبه شمال و شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی مازندران و چهارشنبه ارتفاعات استان‌های زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.

پیامد این سامانه رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهد بود که می‌تواند موجب جاری شدن روان‌آب و سیلاب، طغیان رودخانه‌ها، آبگرفتگی معابر، اختلال در حمل‌ونقل، لغزندگی جاده‌ها، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه، رانش زمین، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، شکستن درختان فرسوده و خسارت به سازه‌های موقت و محصولات کشاورزی شود.

سازمان هواشناسی از مردم خواست از توقف و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، سفر‌های غیرضروری، طبیعت‌گردی، کوهنوردی و جابه‌جایی عشایر خودداری کنند. همچنین بر آمادگی دستگاه‌های امدادی، راهداری، شهرداری‌ها و کشاورزان برای کاهش خسارات احتمالی تأکید شده است.

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