صدور هشدار نارنجی هواشناسی برای ۱۰ استان
سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی، از تشدید فعالیت سامانه بارشی در ۱۰ استان کشور از سهشنبه تا چهارشنبه و احتمال وقوع سیلاب، آبگرفتگی و خسارت به محصولات کشاورزی خبر داد.
به گزارش ایلنا، سازمان هواشناسی با صدور هشدار سطح نارنجی اعلام کرد: فعالیت سامانه بارشی از روز سهشنبه ۳۰ تیر تا چهارشنبه ۳۱ تیر در بخشهایی از کشور تشدید میشود.
بر اساس این هشدار، سهشنبه شمال و شرق خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی و ارتفاعات شرقی مازندران و چهارشنبه ارتفاعات استانهای زنجان، قزوین، البرز، تهران، سمنان، مازندران، شرق گیلان و غرب گلستان تحت تأثیر این سامانه قرار خواهند گرفت.
پیامد این سامانه رگبار باران، رعد و برق، وزش باد شدید موقت و در برخی مناطق گرد و خاک خواهد بود که میتواند موجب جاری شدن روانآب و سیلاب، طغیان رودخانهها، آبگرفتگی معابر، اختلال در حملونقل، لغزندگی جادهها، کاهش دید افقی، وقوع صاعقه، رانش زمین، سقوط سنگ در مناطق کوهستانی، شکستن درختان فرسوده و خسارت به سازههای موقت و محصولات کشاورزی شود.
سازمان هواشناسی از مردم خواست از توقف و اتراق در حاشیه رودخانهها و مسیلها، سفرهای غیرضروری، طبیعتگردی، کوهنوردی و جابهجایی عشایر خودداری کنند. همچنین بر آمادگی دستگاههای امدادی، راهداری، شهرداریها و کشاورزان برای کاهش خسارات احتمالی تأکید شده است.