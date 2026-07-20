به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: این پیشنهاد برای بررسی‌های کارشناسی به کمیسیون نام‌گذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیم‌گیری شود.

این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.

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