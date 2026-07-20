پیشنهاد نامگذاری میدان «ارتش» به «ارتش و سپاه» در شورای شهر تهران
رئیس کمیسیون سلامت، خدمات شهری و محیط زیست شورای شهر تهران از ارائه پیشنهاد نامگذاری میدان «ارتش» به «ارتش و سپاه» خبر داد.
به گزارش ایلنا، مهدی پیرهادی، رئیس کمیسیون سلامت خدمات شهری و محیط زیست شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: این پیشنهاد برای بررسیهای کارشناسی به کمیسیون نامگذاری شورا ارائه خواهد شد تا پس از طی مراحل قانونی در صحن علنی شورا مطرح و در مورد آن تصمیمگیری شود.
این عضو شورای شهر تهران با اشاره به موقعیت جغرافیایی این میدان افزود: انتخاب این نقطه از پایتخت که در کانون مراکز راهبردی دفاعی کشور قرار دارد خود پیامی محکم از همبستگی و وحدت راهبردی ارتش و سپاه در هندسه دفاعی کشور است.