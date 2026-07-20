بازسازی سهبعدی صحنه جرم در هر نقطه از کشور
رئیس پلیس آگاهی فراجا از اجرای طرحی برای تبدیل مستندات صحنه جرم به فضای الکترونیکی و سهبعدی خبر داد و گفت: هدف از این تحول، ایجاد شبکهای هوشمند برای اشتراکگذاری برخط تجربیات و دانش جنایی میان واحدهای پلیس آگاهی در سراسر کشور است و اجرای آن بازسازی صحنههای جنایی را متحول میکند.
به گزارش ایلنا از پلیس آگاهی فراجا، سردار محمد قنبری در نشست تخصصی و راهبردی با حضور تعدادی از مدیران شرکتهای دانشبنیان، با اشاره به ضرورت ارتقای سطح فناورانه و علمی در فرآیند کشف جرم، اظهار کرد: استفاده از فناوریهای نوین در بازسازی سهبعدی صحنه جرم میتواند دقت تحقیقات جنایی را افزایش داده و زمینه بررسی دقیقتر صحنههای جرم را فراهم کند.
وی با تبیین اهمیت صحنه جرم در فرآیند کشف حقیقت افزود: صحنه جرم، نخستین و حیاتیترین گرهگاه در زنجیره کشف جرم است و تحقیقات و تجربیات نشان میدهد که در همان لحظات اولیه حضور در صحنه، امکان دستیابی به مرتکب یا مرتکبان و سایر عوامل دخیل در ارتکاب جرم وجود دارد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا ادامه داد: اگر صحنه جرم به صورت دقیق، اصولی و علمی بررسی شود، مسیر رسیدن به حقیقت به شکل چشمگیری هموار خواهد شد.
قنبری با تأکید بر اینکه بررسی دقیق و بینقص صحنه جرم ضامن تحقق عدالت و جلوگیری از اشتباهات قضایی است، خاطرنشان کرد: کوچکترین خطا در مستندسازی صحنه جرم میتواند کل فرآیند تحقیقات را با چالش مواجه کند، از این رو باید از ظرفیت فناوریهای نوین برای افزایش دقت در این فرآیند استفاده کرد.
وی با اشاره به ضرورت گذار از روشهای سنتی مستندسازی صحنه جرم به فناوریهای جدید گفت: زمان آن رسیده است که از روشهای سنتی فاصله بگیریم و به سمت تصویربرداری سهبعدی و الکترونیکی حرکت کنیم.
رئیس پلیس آگاهی فراجا افزود: به دنبال آن هستیم که صحنه جرم نه فقط به صورت یک تصویر، بلکه در قالب یک فضای مجازی و الکترونیکی قابل بازسازی و بررسی در اختیار کارشناسان قرار گیرد تا امکان بررسی دقیقتر و جامعتر صحنههای جرم فراهم شود.
قنبری اشتراک دانش میان استانها را یکی از چشماندازهای مهم این طرح عنوان کرد و گفت: هدف ما از اجرای این پروژه، ایجاد یک شبکه هوشمند از دانشهای جنایی در سطح کشور است.
وی تصریح کرد: در نظر داریم با استفاده از این سامانه، امکان اشتراکگذاری برخط اطلاعات و دانشهای مرتبط با صحنههای جرم را فراهم کنیم؛ بهگونهای که به محض بازسازی سهبعدی صحنه جرم در هر نقطه از کشور، اطلاعات آن به صورت الکترونیکی در دسترس واحدهای آگاهی استانهای مختلف قرار گیرد.
رئیس پلیس آگاهی فراجا خاطرنشان کرد: ایجاد چنین شبکهای میتواند زمینه بهرهگیری از تجربیات و دانش کارشناسان سراسر کشور را فراهم کند و با تسهیل تبادل اطلاعات، به ارتقای کیفیت و سرعت تحقیقات جنایی و کشف جرم کمک کند.