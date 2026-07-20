خبرگزاری کار ایران
English العربیه
سرخط خبرها :
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

ابلاغ دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت محیط‌زیست با نهادهای مردمی

ابلاغ دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت محیط‌زیست با نهادهای مردمی
کد خبر : 1815992
لینک کوتاه کپی شد.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، از ابلاغ «دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت سازمان حفاظت محیط زیست با نهادهای مردمی» خبر داد و گفت: این دستورالعمل با هدف ایجاد نظم و انسجام در سازوکارهای مشارکتی سازمان، تنظیم روابط و تعاملات با نهادهای مردمی و ارتقای شفافیت در عملکرد و فرآیندهای سازمان تدوین و ابلاغ شده است.

به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان حفاظت محیط زیست، هادی کیادلیری با اشاره به روند تدوین دستورالعمل توسعه و راهبری مشارکت با نهادهای مردمی اظهار کرد: این سند اجرایی حاصل یک فرآیند کاملاً مشارکتی است که طی آن مراحل طراحی، نگارش، بازبینی و تدوین نهایی پس از انتشار سه مرحله فراخوان عمومی و دریافت دیدگاه‌ها و پیشنهادات تشکل‌های مردم‌نهاد، کنشگران، فعالان و کارشناسان حوزه محیط زیست انجام شد، این تجربه را می‌توان نخستین نمونه تدوین مقررات داخلی یک نهاد دولتی با مشارکت مستقیم ذی‌نفعان و فعالان اجتماعی دانست.

وی افزود: این دستورالعمل پاسخی به مطالبات چند سال اخیر تشکل‌های مردم‌نهاد و فعالان محیط زیست است و با تبیین نقش‌ها و مسئولیت‌های بخش‌های مختلف سازمان، زمینه تعامل، همکاری و هم‌افزایی میان سازمان حفاظت محیط زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد، جوامع محلی، تشکل‌های تخصصی و سایر نهادهای اجتماعی را فراهم می‌کند.

معاون آموزش و مشارکت‌های مردمی سازمان حفاظت محیط زیست، مشارکت هدفمند و هوشمندانه جامعه را یکی از مهم‌ترین اهداف این دستورالعمل برشمرد و گفت: این سند با جلوگیری از اعمال سلایق مدیریتی در فرآیند مشارکت، زمینه حضور مؤثر بخش‌های مختلف اجتماعی در تمامی مراحل تصمیم‌گیری، اجرا، نظارت و ارزیابی را فراهم می‌ کند که نتیجه آن افزایش اثربخشی برنامه‌های حفاظت، احیا و توان‌افزایی، کاهش هزینه‌های مدیریت محیط زیست و تقویت پذیرش اجتماعی تصمیمات خواهد بود.

وی ادامه داد: بهره‌گیری از دانش بومی، افزایش مسئولیت‌پذیری عمومی، پیشگیری از تعارضات و ارتقای تاب‌آوری اجتماعی و محیط‌زیستی نیز از دیگر اهداف پیش‌بینی‌شده در این دستورالعمل است، همچنین مطابق مفاد آن، اجرای دستورالعمل هر ۶ ماه یک‌بار با مشارکت ذی‌نفعان مورد ارزیابی قرار خواهد گرفت تا نقاط ضعف و کاستی‌های احتمالی شناسایی و اصلاح شود.

کیادلیری با اشاره به تدوین اسناد پشتیبان این دستورالعمل گفت: سند پشتیبان مربوط به سازمان‌های مردم‌نهاد و تشکل‌های اجتماع‌محلی در مرحله بازبینی و تدوین نهایی قرار دارد و به‌زودی ابلاغ خواهد شد. همچنین اسناد پشتیبان مرتبط با سایر بخش‌های جامعه از جمله تشکل‌های علمی و تخصصی، جوامع محلی، بخش خصوصی، انجمن‌های فرهنگی و مذهبی و دیگر گروه‌های مردمی نیز با مشارکت نمایندگان هر بخش تدوین و به‌تدریج ابلاغ می‌شود.

انتهای پیام/
لینک کپی شد
تلگرام خبر
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره
اخبار مرتبط
ارسال نظر
فولاد مبارکه اصفهان
پارسیان
بانک ملی
کرمان خودرو
انجمن شهربازی داران ایران
پتروشیمی فناوران
رایتل
انزلی
آسیاتک
شهر لوازم خانگی جشنواره
آبشار عاطفه ها
رعد الغدیر
بیمه معلم ص خبر
منطقه آزاد ماکو
بیمه ملت
بانک توسعه تعاون
آخرین اخبار
پربازدیدها
پیشنهاد امروز
همراه اول - همراه مکانیک -آچاره

دانلود آهنگ جدید

قطعات ظرفشویی

قیمت میلگردآجدار

به موزیک

هتل قصر طلایی مشهد

خرید تور

فروش مواد شیمیایی

طراحی اپلیکیشن موبایل