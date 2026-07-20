انهدام باند ۷ نفره سارقان زورگیر در شهرری

به گزارش ایلنا، سرهنگ «حسین مافی» اظهار داشت: در پی مراجعه چند تن از شهروندان و ثبت شکایت درباره سرقت تلفن همراه و وجه نقد به شیوه زورگیری در هفته‌های اخیر در محدوده شهرری، پرونده برای رسیدگی تخصصی به پلیس آگاهی ارجاع و شناسایی و دستگیری سارقان در دستور کار کارآگاهان قرار گرفت.

وی افزود: مأموران پلیس آگاهی با انجام اقدامات فنی و اطلاعاتی، پس از بررسی‌های تخصصی موفق شدند مخفیگاه اعضای این باند را در محدوده شهرری شناسایی کنند و پس از هماهنگی با مراجع قضائی، عملیات دستگیری آنان را اجرا کردند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری ادامه داد: کارآگاهان در یک عملیات منسجم و غافلگیرانه موفق شدند هر ۷ عضو این باند را دستگیر کنند. در بازرسی از مخفیگاه متهمان، سه قبضه سلاح سرد از نوع چاقو، تعدادی تلفن همراه، وجه نقد و سایر اموال مرتبط با سرقت کشف شد.

سرهنگ مافی با اشاره به اینکه متهمان ۳۰ تا ۴۵ ساله و دارای سوابق متعدد در زمینه سرقت هستند، گفت: اعضای این باند در تحقیقات اولیه منکر ارتکاب جرم بودند، اما پس از مواجهه با مستندات و ادله پلیس به ۶۰ فقره سرقت به عنف اعتراف کردند.

وی خاطرنشان کرد: متهمان با هماهنگی مقام قضائی برای تکمیل تحقیقات، شناسایی سایر مالباختگان و ادامه روند قانونی در اختیار پلیس قرار دارند.

فرمانده انتظامی شهرستان ری در پایان از شهروندان خواست برای پیشگیری از وقوع سرقت، از حمل مقادیر قابل توجه وجه نقد یا اموال باارزش خودداری کرده و در صورت ضرورت، این اموال را در معرض دید دیگران قرار ندهند.

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