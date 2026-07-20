پیشرفت ۶۴ درصدی عملیات نوسازی واحدهای آسیبدیده از جنگ
معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، از پیشرفت ۶۴ درصدی عملیات تخریب و نوسازی ۲ هزار و ۱۳۵ واحد مسکونی خبر داد که به دلیل شدت خسارات ناشی از جنگ تحمیلی سوم، در فهرست بازسازی قرار گرفتهاند.
به گزارش ایلنا از روابط عمومی سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران، سید علی شریفی، با تشریح اقدامات مدیریت بحران تهران در حوزههای بازسازی، هماهنگی و نظارت فنی، افزود: تاکنون ۹۶ درصد از ساختمانهای آسیبدیده از جنگ تعیینتکلیف شدهاند و روند بازسازی و اجرای برنامههای نظارتی و حمایتی در سطح پایتخت با جدیت ادامه دارد.
وی با بیان اینکه از نخستین روزهای آغاز عملیات بازسازی، ارتقای فرآیندهای اجرایی و ایجاد وحدت رویه در دستور کار قرار گرفت، اظهار داشت: شیوهنامههای اجرایی، بازنگری و بهروزرسانی شده و با بهرهگیری از تجربیات میدانی و بازخوردهای مناطق، فرمهای جامع ارزیابی و مستندسازی نیز اصلاح و تکمیل شده است تا روند رسیدگی به پروندهها با دقت و سرعت بیشتری انجام شود.
شریفی با اشاره به اقدامات تخصصی در حوزه ارزیابی ایمنی ساختمانها افزود: این سازمان با همکاری مرکز تحقیقات راه، مسکن و شهرسازی، ارزیابیهای فنی ساختمانهای آسیبدیده را به صورت مستمر انجام داده و نتایج بررسیها در کوتاهترین زمان ممکن برای اقدام به مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران ابلاغ شده است.
معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران ادامه داد: کارشناسان فنی سازمان با حضور میدانی در مناطق مختلف، بهویژه در مناطقی که حجم خسارات بیشتر بوده است، فرآیند ارزیابی و نظارت بر ساختمانهای آسیبدیده را پشتیبانی کردهاند.
وی ادامه داد: در راستای حمایت از شهروندان آسیبدیده، شناسایی و معرفی مستمر واحدهای تجاری و اداری مشمول تسهیلات حمایتی به فرمانداری تهران به صورت هفتگی انجام شده تا روند بهرهمندی مالکان از حمایتهای پیشبینیشده با سرعت بیشتری دنبال شود.
معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به نقش راهبری این سازمان در فرآیند بازسازی گفت: احصای چالشهای مناطق، بررسی مسائل اجرایی، ارائه راهکارهای تخصصی به قرارگاه بازسازی و بازتوانی شهرداری تهران، برگزاری جلسات کارشناسی، تنظیم و ابلاغ مصوبات و همچنین هماهنگی میان واحدهای مختلف شهرداری از جمله مهمترین اقدامات انجامشده در این حوزه بوده است.
شریفی همچنین پاسخگویی به شهروندان، رسیدگی به درخواستها و مکاتبات مردمی، پاسخ به استعلام مناطق، سازمان آتشنشانی و سایر دستگاهها و نیز تهیه و مستندسازی گزارشهای تخصصی حوزه بازسازی و اسکان موقت را از دیگر اقدامات سازمان مدیریت بحران تهران برشمرد و تأکید کرد: مستندسازی دقیق فعالیتها، زمینه تصمیمگیری بهتر و برنامهریزی مؤثرتر برای مدیریت بحرانهای آینده را فراهم میکند.
شریفی در ادامه با تشریح آخرین وضعیت رسیدگی به واحدهای آسیبدیده اظهار کرد: در مجموع ۵۱ هزار و ۷۲۴ واحد مسکونی آسیبدیده در سطح شهر تهران شناسایی شده که تاکنون ۹۶ درصد از آنها تعیین تکلیف و عملیات رفع خسارت آنها انجام شده است.
وی افزود: از این تعداد ۴۰ هزار و ۱۰۰ واحد دچار خسارات جزئی بودهاند که ۹۸ درصد آنها تعمیر و به چرخه بهرهبرداری بازگشتهاند. همچنین ۹ هزار و ۸۵ واحد دارای خسارات متوسط بودهاند که تاکنون ۹۶ درصد عملیات بازسازی و رفع خسارت آنها به اتمام رسیده است.
معاون پیشگیری و کاهش خطر سازمان پیشگیری و مدیریت بحران شهر تهران با اشاره به ۴۰۴ واحد مسکونی نیازمند اقدامات اساسیتر گفت: این دسته از واحدهای آسیب دیده تاکنون ۳۵ درصد پیشرفت داشتهاند.
وی اضافه کرد: ۲ هزار و ۱۳۵ واحد نیز به دلیل شدت خسارات، در فهرست تخریب و نوسازی قرار گرفتند که عملیات اجرایی آنها تاکنون به ۶۴ درصد پیشرفت رسیده است.
شریفی تأکید کرد: روند بازسازی، مقاومسازی و نوسازی واحدهای آسیبدیده با همکاری دستگاههای اجرایی، مناطق ۲۲ گانه شهرداری تهران و سایر نهادهای مسئول به صورت مستمر در حال پیگیری است تا ضمن بازگشت هرچه سریعتر شهروندان به شرایط عادی زندگی، ایمنی ساختمانها و تابآوری شهر در برابر حوادث آینده نیز ارتقا یابد.