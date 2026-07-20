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آموزش‌های ویژه اربعین به ۳ هزار موکب‌دار

آموزش‌های ویژه اربعین به ۳ هزار موکب‌دار
کد خبر : 1815922
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با فرا رسیدن ایام اربعین سیدالشهدا (ع) و آغاز برنامه‌های آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران اربعین حسینی، تاکنون بیش از ۳ هزار موکب‌دار در دوره‌های آموزشی حضوری جمعیت هلال‌احمر ویژه مراسم اربعین شرکت کرده‌اند.

به گزارش ایلنا از پایگاه اطلاع‌رسانی جمعیت هلال‌احمر؛ این دوره‌های آموزشی با هدف ارتقای دانش و مهارت موکب‌داران در زمینه پیشگیری از مخاطرات، ارائه کمک‌های اولیه و افزایش آمادگی برای خدمت‌رسانی به زائران برگزار شده است.

در این دوره‌ها، مربیان و کمک‌مربیان دارای گواهینامه مربیگری معاونت آموزش و پژوهش جمعیت هلال‌احمر، آموزش‌های تخصصی مورد نیاز را به مسئولان و خادمان موکب‌های مستقر در مسیر تردد زائران ارائه می‌کنند.

این دوره آموزشی به مدت ۸ ساعت و شامل ۴ ساعت آموزش نظری و ۴ ساعت کارگاه عملی است و در شعب جمعیت هلال‌احمر سراسر کشور و سایر مراکز آموزشی برگزار شده است.

سرفصل‌های آموزشی این دوره شامل تریاژ و رسیدگی به مصدومان بر اثر اتفاقات احتمالی در تجمعات انبو، کمک‌های اولیه در زمینه‌هایی مانند گرمازدگی، سوختگی،زخم و خونریزی، پانسمان و بانداژ، برق‌گرفتگی. مسمومیت‌ها، شکستگی، حمل مصدوم، احیای قلبی‌ـ‌ریوی (CPR، خفگی، همچنین مدیریت تجمعات انبوه و مسائل بهداشتی و سلامت در موکب‌هاست.

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