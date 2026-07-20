زورگیری در خاوران با تاکتیک نقاب و سلاح سرد
سه سارق زورگیر که با استفاده از پوشش چهره و سلاح سرد اقدام به اخاذی و سرقت از شهروندان میکردند، در جریان گشتزنی مأموران کلانتری ۱۱۴ غیاثی در محدوده خیابان خاوران شناسایی و دستگیر شدند.
وی افزود: مأموران با هوشیاری و رعایت موازین قانونی وارد عمل شده و پس از بررسیهای اولیه و هماهنگی با مرکز پیام، هر سه متهم را متوقف و دستگیر کردند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی از متهمان، یک قبضه سلاح سرد، اموال مسروقه و تجهیزات مورد استفاده برای پوشاندن چهره کشف و ضبط شد.
سرهنگ بهرامی تصریح کرد: متهمان پس از تشکیل پرونده مقدماتی به کلانتری منتقل شدند و پرونده آنان برای رسیدگی قانونی در اختیار مراجع قضایی قرار گرفت. همچنین تحقیقات پلیسی برای بررسی سوابق کیفری متهمان و شناسایی سایر جرائم احتمالی آنان ادامه دارد.
وی در توصیه به شهروندان گفت: مردم در صورت مشاهده افراد دارای رفتارهای مشکوک، بهویژه اشخاصی که با پوششهای غیرمتعارف یا به شکل مشکوک در اماکن عمومی تردد میکنند، موضوع را در اسرع وقت از طریق سامانههای ارتباطی پلیس اطلاع دهند.
سرکلانتر ششم پلیس پیشگیری پایتخت افزود: شهروندان باید از حمل آشکار وجه نقد و اشیای قیمتی در معابر عمومی خودداری کرده و هنگام تردد در ساعات خلوت و مسیرهای کمرفتوآمد، از مسیرهای امن و پرتردد استفاده کنند.
وی خاطرنشان کرد: در صورت مواجهه با زورگیران، شهروندان باید از هرگونه درگیری فیزیکی که میتواند سلامت آنان را به خطر بیندازد، خودداری کرده و ضمن حفظ آرامش، مشخصات ظاهری متهمان را برای ارائه به پلیس به خاطر بسپارند.
سرهنگ بهرامی در پایان با تأکید بر تداوم طرحهای پیشگیرانه پلیس اظهار کرد: مأموران پلیس پیشگیری پایتخت با افزایش گشتهای انتظامی و حضور مستمر در سطح شهر، برخورد قاطع با سارقان، زورگیران و مخلان نظم و امنیت عمومی را در دستور کار دارند و همکاری شهروندان با پلیس نقش مهمی در ارتقای امنیت اجتماعی دارد.