به گزارش ایلنا، سرهنگ محمد افشار، سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت، در تشریح جزئیات این خبر اظهار کرد: مأموران کلانتری ۱۸۱ چیتگر هنگام گشت‌زنی در محدوده بلوار میعاد، دو فرد را مشاهده کردند که در حال تخریب درب ورودی یک مجتمع آپارتمانی و تلاش برای ورود غیرمجاز به ساختمان بودند.

وی افزود: مأموران بلافاصله برای دستگیری متهمان وارد عمل شدند، اما سارقان با مشاهده عوامل انتظامی، با استفاده از یک دستگاه خودروی پژو ۲۰۶ از محل متواری شدند که در ادامه با اجرای طرح مهار و تعقیب و گریز، خودروی آنان در محدوده بلوار جنگلبان متوقف و هر دو متهم دستگیر شدند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت ادامه داد: در بازرسی از خودروی متهمان و وسایل همراه آنان، ابزارآلات تخصصی و حرفه‌ای مورد استفاده در سرقت منازل کشف شد. همچنین بررسی سوابق متهمان نشان داد هر دو نفر دارای سوابق متعدد کیفری و سابقه تحمل حبس به اتهام سرقت منزل هستند.

سرهنگ افشار تصریح کرد: متهمان در تحقیقات اولیه به ارتکاب ۲۱ فقره سرقت منزل در شهر تهران و شهرستان‌های اطراف اعتراف کردند. آنان عنوان داشتند پیش از انجام سرقت، منازل مورد نظر را شناسایی کرده و برای اطمینان از حضور یا عدم حضور ساکنان، با استفاده از تیرکمان و پرتاب گلوله‌های ساچمه‌ای به سمت پنجره واحدهای مسکونی، وضعیت خالی بودن منازل را بررسی می‌کردند.

وی افزود: سارقان پس از اطمینان از نبود ساکنان، با تخریب درب ورودی وارد ساختمان شده و اموال باارزش را به سرقت می‌بردند. همچنین اموال مسروقه پس از سرقت به مالخران در یکی از استان‌های اطراف تهران فروخته می‌شد.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت خاطرنشان کرد: پرونده قضایی برای متهمان تشکیل شده و آنان برای انجام تحقیقات تکمیلی، شناسایی سایر جرائم احتمالی و ادامه روند رسیدگی، در اختیار کارآگاهان پایگاه دوم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفتند.

سرهنگ افشار در توصیه به شهروندان گفت: در صورت شنیدن صداهای غیرعادی مانند برخورد اجسام به پنجره یا درب منازل، موضوع را جدی گرفته و مراتب را در اسرع وقت به پلیس اطلاع دهند.

وی افزود: استفاده از تجهیزات ایمنی مانند درب‌های ضدسرقت، دوربین‌های مداربسته و سیستم‌های هشداردهنده، نقش مهمی در پیشگیری از وقوع سرقت دارد. همچنین شهروندان باید از اعلام زمان سفر و غیبت خود در شبکه‌های اجتماعی خودداری کرده و در صورت مشاهده افراد ناشناس یا ترددهای مشکوک در اطراف مجتمع‌های مسکونی، موضوع را به پلیس گزارش کنند.

سرکلانتر دوم پلیس پیشگیری پایتخت در پایان با تأکید بر اهمیت همکاری مردم با پلیس اظهار کرد: حضور مستمر و هوشیارانه مأموران پلیس پیشگیری در سطح حوزه‌های استحفاظی و مشارکت شهروندان، نقش مؤثری در ارتقای امنیت عمومی دارد و پلیس با قاطعیت با سارقان و مخلان نظم و امنیت برخورد خواهد کرد.