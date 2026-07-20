معاون سازمان غذا و دارو:
تزریق سرم نباید صرفاً نباید بنا به درخواست بیمار انجام شود
معاون سازمان غذا و دارو با تأکید بر ضرورت اصلاح باورهای نادرست درباره سرمدرمانی گفت: تزریق سرم تنها در شرایط خاص پزشکی و بر اساس تشخیص پزشک ضرورت دارد و نباید به عنوان یک اقدام فراگیر یا صرفاً بنا به درخواست بیمار انجام شود.
به گزارش ایلنا از سازمان غذا و دارو، صوفیا پورطاهری با اشاره به برخی باورهای نادرست درباره سرمدرمانی اظهار کرد: در سالهای اخیر این تصور در بخشی از جامعه شکل گرفته است که تزریق سرم میتواند روند بهبود هر نوع بیماری را تسریع کند، در حالی که شواهد علمی و دستورالعملهای وزارت بهداشت نشان میدهد سرمتراپی تنها در شرایط خاص پزشکی و با تشخیص پزشک ضرورت دارد.
وی افزود: در بسیاری از بیماریهای شایع از جمله سرماخوردگی، آنفلوانزای خفیف، تب، اسهال یا استفراغ خفیف، استراحت کافی، مصرف مایعات خوراکی و درمانهای حمایتی، بهترین و ایمنترین روش درمان به شمار میرود و در اغلب موارد نیازی به تزریق سرم وجود ندارد.
معاون غذا و دارو با بیان اینکه سرمدرمانی باید بر اساس نیاز واقعی بیمار انجام شود، تصریح کرد: سرم زمانی کاربرد دارد که بیمار به دلیل کمآبی شدید بدن، کاهش سطح هوشیاری، ناتوانی در دریافت مایعات یا دارو از راه خوراکی و یا نیاز به دریافت برخی داروهای وریدی، امکان بهرهمندی از درمانهای معمول را نداشته باشد.
پورطاهری ادامه داد: تصمیمگیری درباره تجویز سرم بر اساس معاینه بالینی، وضعیت جسمی بیمار و نظر پزشک انجام میشود و نباید به عنوان یک اقدام روتین یا صرفاً بنا به درخواست بیمار مورد استفاده قرار گیرد.
وی با هشدار نسبت به پیامدهای مصرف غیرضروری سرمهای تزریقی گفت: تزریق بیمورد سرم علاوه بر افزایش هزینههای درمان، میتواند عوارضی مانند عفونت و آبسه محل تزریق، اختلالات الکترولیتی، تجمع مایعات در بدن و تشدید نارساییهای قلبی و کلیوی در افراد مستعد را به دنبال داشته باشد.
معاون غذا و دارو خاطرنشان کرد: مصرف بیرویه سرمها موجب افزایش استفاده از یکی از اقلام پرهزینه نظام سلامت و کاهش دسترسی بیماران نیازمند به منابع درمانی میشود؛ موضوعی که اهمیت رعایت اصول تجویز منطقی را بیش از پیش نمایان میکند.
وی با تأکید بر نقش سواد سلامت در اصلاح الگوی مصرف دارو اظهار کرد: اعتماد به نظر پزشک و پرهیز از درخواست تزریق سرم بدون ضرورت، نقش مهمی در حفظ سلامت افراد و مدیریت صحیح منابع درمانی کشور دارد. هر خدمت درمانی باید بر پایه نیاز واقعی بیمار و شواهد علمی ارائه شود، نه بر اساس باورهای نادرست یا تصور اثربخشی بیشتر.
پورطاهری افزود: همکاری مردم در رعایت توصیههای پزشکان و پرهیز از اصرار بر دریافت خدمات غیرضروری، علاوه بر کاهش عوارض احتمالی، به استفاده بهینه از امکانات درمانی و تأمین بهتر نیاز بیماران واقعی کمک میکند.
معاون غذا و دارو از شهروندان خواست در صورت ابتلا به بیماری از خوددرمانی و درخواست سرم بدون تجویز پزشک خودداری کنند و برای دریافت ایمنترین و مؤثرترین روش درمان، تنها به توصیه پزشک معالج اعتماد داشته باشند؛ رویکردی که ضمن حفظ سلامت فردی، به مدیریت صحیح منابع نظام سلامت و ارائه خدمات مطلوبتر به بیماران نیز کمک خواهد کرد.