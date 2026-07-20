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تامین تجهیزات حیاتی برای ۱۲ هزار بیمار قلبی

تامین تجهیزات حیاتی برای ۱۲ هزار بیمار قلبی
کد خبر : 1815824
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هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران اعلام کرد که در راستای برنامه‌های راهبردی، برای تضمین دسترسی پایدار به تجهیزات حیاتی، از یک سال گذشته تاکنون باتری‌های قلبی، پیس‌میکرها و دستگاه‌های شوک‌دهنده قلبی قابل کاشت (ICD) مورد نیاز حدود ۱۲ هزار بیمار تامین شده و در اختیار مراکز درمانی کشور قرار گرفته و به این ترتیب صف انتظار بیماران نیازمند پیس‌میکر و ICD عملا به نزدیک صفر رسیده است.

به گزارش ایلنا از هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران، به این ترتیب بیماران پس از تشخیص قطعی پزشک متخصص، بدون انتظار طولانی و در کوتاه‌ترین زمان ممکن برای دریافت این تجهیزات و انجام فرایند درمان به مراکز تخصصی معرفی می‌شوند. این موفقیت در حالی حاصل شده که پیش از این نیز با تلاش‌های مستمر این نهاد، صف انتظار کاشت حلزون شنوایی به صفر رسیده بود و اکنون تجربه‌ای موفق در مدیریت تامین تجهیزات حیاتی برای بیماران رقم خورده است.

این دستاورد در شرایطی محقق شده که کشور طی ماه‌های اخیر با محدودیت‌ها و دشواری‌های جدی در زمینه تخصیص و تامین ارز، انتقال منابع مالی، حمل‌ونقل بین‌المللی و همچنین اختلالات ناشی از شرایط جنگی مواجه بوده است. با وجود این موانع، هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی با برنامه‌ریزی پیش‌دستانه، پیگیری مستمر فرایندهای ارزی و تجاری، تنوع‌بخشی به مسیرهای تأمین و هماهنگی با دستگاه‌های مسئول، توانسته است تجهیزات مورد نیاز مراکز درمانی را متناسب با نیاز کشور تأمین و از ایجاد وقفه در درمان بیماران جلوگیری کند.

پیس‌میکر چیست؟

پیس‌میکرها و دستگاه‌های ICD از تجهیزات حیاتی برای بیماران مبتلا به اختلالات شدید ریتم قلب به شمار می‌روند. پیس‌میکر با تنظیم ضربان قلب، به بیمارانی کمک می‌کند که قلب آنان با سرعتی کمتر از حد طبیعی می‌تپد و ICD نیز در صورت بروز آریتمی‌های خطرناک، با تشخیص سریع و وارد کردن شوک الکتریکی، می‌تواند از ایست قلبی و مرگ ناگهانی جلوگیری کند. ازاین‌رو، هرگونه تأخیر در تأمین و کاشت این تجهیزات ممکن است جان بیماران را با خطر جدی مواجه کند.

هیأت امنای صرفه‌جویی ارزی در معالجه بیماران با تمرکز بر ایجاد زنجیره‌ای تاب‌آور برای تأمین پایدار دارو، تجهیزات و فناوری‌های سلامت، تلاش کرده نیاز بیماران و مراکز درمانی را پیش از تبدیل‌شدن به کمبود یا صف انتظار، شناسایی و تأمین کند. کاهش چشمگیر زمان انتظار بیماران قلبی، نتیجه این رویکرد و استمرار تأمین تجهیزات حیاتی حتی در دشوارترین شرایط بوده است.

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